La Copa Libertadores 2026 ya tiene horarios para la fase previa 3: Medellín y Tolima se alistan

Conmebol confirmó casi todos los detalles de los encuentros, pero el de ida entre Juventud de Uruguay y el Poderoso no tiene estadio.

Balón de la Copa Libertadores. – Vizzor Image.

Las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026 van a pasos acelerados. Ya se han definido los ocho equipos que estarán luchando en el último escalón de la búsqueda de un cupo para la fase de grupos. Al respecto, Conmebol ha confirmado este viernes los horarios para los partidos de ida y vuelta de la fase previa 3.

La programación de los compromisos quedó para las siguientes dos semanas. Como es costumbre, el certamen continental tendrá acción los días martes, miércoles y jueves en horarios de alta audiencia de televisión. Tal y como viene sucediendo, un empate por cualquier marcador global al término del encuentro de vuelta se definirá con cobros desde el punto penalti.

Este será un momento que defina otras cosas además de los clasificados. Aquellos conjuntos que sean eliminados en esta etapa serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La fecha para tener muy presente es el 19 de marzo, pues ese jueves se estará realizando el sorteo de los grupos de ambos campeonatos.

Conmebol logró confirmar la mayoría de los pormenores para la organización de los partidos, pero hubo una sola cosa que quedó pendiente: Juventud de Uruguay recibirá a Independiente Medellín en el duelo de ida y el estadio para dicha cita no se ha confirmado. Se espera que la entidad del fútbol sudamericano lo oficialice dentro de los próximos días.

Horarios de la fase previa 3

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Partidos de ida

Barcelona (ECU) vs Botafogo (BRA) | martes, 3 de marzo, 7:30 p.m.

Carabobo (VEN) vs Sporting Cristal (PER) | miércoles, 4 de marzo, 5:00 p.m.

O’Higgins (CHI) vs Deportes Tolima (COL) | miércoles, 4 de marzo, 7:30 p.m.

Juventud (URU) vs Independiente Medellín (COL) | jueves, 5 de marzo, 7:30 p.m.

Partidos de vuelta

Botafogo (BRA) vs Barcelona (ECU) | martes, 10 de marzo, 7:30 p.m.

Sporting Cristal (PER) vs Carabobo | miércoles, 11 de marzo, 5:00 p.m.

Deportes Tolima (COL) vs O’Higgins (CHI) | miércoles, 11 de marzo, 7:30 p.m.

Independiente Medellín (COL) vs Juventud (URU) | jueves, 12 de marzo, 7:30 p.m.

Te puede interesar