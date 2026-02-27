Los mexicanos que van por medalla en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

La delegación mexicana se presenta en Montreal con 14 clavadistas, que buscarán subir al podio en la primera parada de la Copa del Mundo

Olvera, Vázquez, Celaya y Agúndez | Imago7/@COM_Mexico

La primera etapa de la Copa del Mundo de Clavados comenzó este jueves 26 de febrero en la ciudad de Montreal en Canadá, donde la delegación mexicana se presentó con un total de 14 clavadistas que buscarán subir al podio en esta primera parada, con el objetivo de reafirmar el gran momento de los mexicanos en esta disciplina.

Aranza Vázquez, Fernanda García, Lia Cueva, Mia Cueva, Osmar Olvera, David Vázquez y Juan Celaya competirán en el trampolín 3 metros, mientras que Kevin Berlín, Randal Willars, Kenny Zamudio, Samantha Jimenez, Suri Cueva, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez lo harán en la plataforma 10m.

La actividad comenzó el jueves 26 de febrero con las preliminares, competencias en las que clavadistas mexicanos ya avanzaron a sus respectivas finales y terminará el domingo 1 de marzo, aquí te decimos quienes son y cuándo compiten.

¿Qué mexicanos disputarán finales en Montreal 2026?

México entrará en acción este viernes 27 de febrero, en la final equipos mixto en trampolín 3m y plataforma 10m con Alejandra Estudillo, Osmar Olvera, Aranza Vázquez y Randal Willars, quienes buscarán subir al podio en la final que dará inicio a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

La mañana del sábado, Osmar Olvera y Juan Celaya harán equipo para la final del trampolín 3m sincronizado donde buscarán una medalla en la final que comenzará a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. Más tarde, a las 11:30 horas, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez competirán en la final de la plataforma 10m sincronizados.

Por su parte, Aranza Vázquez terminó en el quinto lugar en las preliminares del trampolín 3 metros con un total de 301.95 puntos, asegurando su lugar en la final, mientras que Fernanda García fue octava con 285.55 unidades y México tendrá dos representantes en esta final que se disputará el sábado 28 de febrero a las 15:30 horas, tiempo del cetro de México. En esta preliminar, Lia Cueva finalizó en el sito 12 con 281.95 puntos pero no calificó a la lucha por las medallas ya que México alcanzó el tope de máximo dos representantes por país.

En la rama varonil y en la plataforma 10m Randal Willars y Kevin Berlín siguen con paso firme, ambos lograron avanzar a la final en el sitio 9 y 12 con 427.55 y 395.55 puntos, respectivamente. Kenny Zamudio se quedó en el lugar 17 con 387.20 y no pudo acceder a la lucha por las medallas, que será el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas.

La actividad del domingo también contará con presencia mexicana, con las gemelas Lia y Mia Cueva en la final del trampolín 3m sincronizado a las 9:00 horas, mientras que Kevin Berlín y Randal Willars competirán en la final de la plataforma 10m sincronizada a las 11:30 horas.

Osmar Olvera está en la final del trampolín 3m al finalizar en la cuarta posición con un total de 448.85 puntos, manteniéndose como uno de los favoritos para subir al podio. Por su parte, Juan Celaya también buscará una medalla al quedar en el décimo sitio con 415.20. David Vázquez no logró avanzar al quedar en el sitio 22 con 354.60. La gran final se llevará a cabo el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas.

Te puede interesar: