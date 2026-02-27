Pato O’Ward inicia 2026 con la mira en el título de IndyCar

La temporada 2026 de la IndyCar Series comienza este domingo con 18 fechas en el calendario; Álex Palou parte como referencia

Pato O’Ward inicia su cuarta temporada en Arrow McLaren | Imago7

La temporada 2026 de la IndyCar Series levanta el telón este fin de semana en St. Petersburg, primera parada de un calendario de 18 fechas que combina circuitos urbanos, autódromos permanentes y óvalos de alta velocidad. El arranque en Florida marca el inicio de un año que, por nombres y antecedentes recientes, promete una lucha extendida por el campeonato.

El referente del paddock vuelve a ser Álex Palou, líder de Chip Ganassi Racing y parámetro competitivo de la serie en las últimas campañas. Su regularidad en todo tipo de trazados lo ha consolidado como el nombre a vencer. Palou encara 2026 con la estabilidad de un proyecto sólido y la etiqueta de favorito natural, respaldado por una estructura que históricamente ha sabido administrar campeonatos largos.

Sin embargo, el foco latinoamericano se concentra en Patricio O’Ward, quien llega a la nueva temporada en plena madurez competitiva con Arrow McLaren. A sus 26 años, el regiomontano combina experiencia, velocidad y un aprendizaje acumulado tras varias temporadas peleando victorias. El contexto es distinto: ya no se trata solo de protagonismo esporádico, sino de consolidarse como candidato real al título.

El 2025 representó un punto de inflexión en su trayectoria. O’Ward firmó su mejor registro de puntos al cerrar segundo en el campeonato con 515 unidades, su posición más alta hasta ahora en la clasificación general. El mexicano inició el año con cuatro podios en las primeras diez carreras, mostrando consistencia en el arranque, aunque su primera victoria tardó en llegar.

Ese triunfo se concretó en la fecha 11 en el Iowa Speedway, y la segunda victoria apareció en Toronto, en la cita 13 del calendario. No obstante, tras esos dos éxitos no logró regresar al podio en el cierre de la temporada, un factor que terminó por distanciarlo en la pelea directa por el campeonato. El balance dejó claro que la velocidad está, pero la regularidad en el tramo final resulta determinante.

La clave para 2026 será precisamente la constancia. O’Ward ha demostrado ritmo para ganar en distintos escenarios y capacidad para pelear poles, pero el desafío pasa por minimizar abandonos y capitalizar puntos en jornadas complejas. En un campeonato tan apretado, las carreras discretas con buena cosecha suelen pesar más que los picos aislados de rendimiento.

En el grupo de aspirantes también aparece el experimentado Scott Dixon, símbolo de regularidad en Ganassi, además del poder de Team Penske con Josef Newgarden y Scott McLaughlin, pilotos con capacidad probada para dominar óvalos y sostener campañas completas. La profundidad de contendientes eleva el nivel competitivo y reduce el margen de error para todos.

Así, la temporada 2026 se perfila como una de las más equilibradas de los últimos años. Palou parte como referencia, pero O’Ward encara el campeonato con el antecedente de su mejor año y la oportunidad de dar el salto definitivo. El domingo en St. Petersburg comienza un recorrido que, por nombres y antecedentes, podría extender la batalla por el título hasta la última fecha del calendario.

