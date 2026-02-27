La marca que podría alcanzar Comunicaciones, tras más de dos torneos

El equipo de Comunicaciones volvería a ser líder tras más de un año.

Los cremas se llevaron un gran triunfo de local en el clásico | @CremasOficial

Por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio David Cordon Hichos, el equipo de Comunicaciones visita a su similar de Guastatoya en busca de una nueva victoria. El equipo llega a este cotejo luego de haber conseguido una importante victoria en la pasada jornada frente a Municipal, por una nueva edición del clásico del país, por lo que arriba en un gran momento.

El equipo de Marco Antonio Figueroa llega a este compromiso en calidad de segundo en la tabla de posiciones. Acumula 16 puntos producto de cinco victorias y una igualdad, y tres caídas, y está a tan solo una unidad de quien por ahora comanda, el Cobán Imperial. El caso es que los ‘cremas’ están a una victoria de conseguir lo que no pueden desde hace más de dos torneos: ser líder.

En caso de que Comunicaciones le gane a Guastatoya, alcanzará los 19 puntos en el torneo. Para ser líder en soledad, necesitará la victoria y que el equipo de Cobán Imperial empate o pierda contra el Deportivo Achuapa. De consumarse esa combinación de resultados, Comunicaciones volverá a ser líder en soledad de un torneo tras el Clausura 2025 y Apertura 2025, es decir, un año sin estar en lo más alto.

Por otro lado, en caso de ganar, no solo tendrá la posibilidad de volver a mirar a todos desde lo más alto sino que podría perfectamente empezar a despedirse de la zona baja de la tabla anual. Cabe recordar que hasta la jornada cinco del Clausura, estuvo en zona de descenso directo y tras ello, no volvió a sufrirlo y por otro lado empezó a sumar y a ver como los de a su lado no sumaban.

Uno de los que luchará palmo a palmo con la posibilidad de no descender será precisamente Guastatoya, quien por estos días merodea junto a Deportivo Marquense los últimos dos lugares de la tabla de posiciones con 34 y 31 puntos, respectivamente. Luego aparece Mictlán en el medio con 32, y Comunicaciones suma ya un total de 36 puntos, por lo que de vencer al ‘pecho amarillo’ le sacará cinco unidades de diferencia, y ocho al último que hoy por hoy son los ‘leones’.

Es por eso que para los de Figueroa, el juego ante los de Guastatoya puede significar mucho más que tan solo tres unidades, hablamos de una consolidación final. Como dato curioso, en caso de ganar, además superará la cantidad de victorias logradas durante el pasado Apertura 2025 en el que se despachó con apenas cinco en 22 partidos, en muestras claras de lo floja que fue la campaña pasada.

Jornada 10, Clausura 2026 de Guatemala

28 de febrero: Guastatoya vs Comunicaciones, 16 hs.

28 de febrero: Municipal vs Marquense, 18 hs.

28 de febrero: Malacateco vs Antigua, 20 hs.

01 de marzo: Aurora vs Mixco, 11 hs.

01 de marzo: Achuapa vs Cobán, 13 hs.

01 de marzo: Xelajú vs Mictlán, 18 hs

