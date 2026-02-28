Selección Colombia, rumbo al Mundial 2026: ¿Qué delantero llega mejor y con más goles?

Les mostramos, al momento, qué atacante de la Amarilla pica en punta para ser titular contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Luis Javier Suárez celebrando con Sporting de Lisboa | REUTERS/Pedro Nunes

Cada vez falta menos para una nueva presentación de la Selección Colombia en un Mundial de fútbol. La gala máxima de este deporte. En unos meses, Néstor Lorenzo dará a conocer la lista de convocados. Los 26 elegidos para representar al país. Por ello, en Claro Sports les vamos a compartir la tabla de goleadores de los delanteros de la ‘Tricolor’. Cuántas dianas llevan en la reciente temporada –se suman solamente tantos de la liga principal– y quiénes lideran el ranking para ganarse un lugar en el selecto grupo.

En el proceso de Néstor Lorenzo, en el último año y teniendo en cuenta el tramo final de la Eliminatoria, el entrenador citó un total de seis atacantes: Rafael Santos Borré, Luis Suárez, Jhon Jader Durán, Jhon Córdoba, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Dayro Moreno.

Así llegan los delanteros de la Selección Colombia al Mundial

La gran fiesta de este 2026 está a la vuelta de la esquina y los jugadores lo saben muy bien. Sobre todo, los delanteros colombianos, que no bajan la guardia en este tramo final de temporada y buscan ser el ‘9’ titular ante Uzbekistán, el 17 de junio, en Ciudad de México. Por ello, dejar la huella en sus respectivos clubes les da mucho más aire en la camiseta. A continuación, las cifras de cada uno en sus respectivas ligas.

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) | 22 goles en 23 partidos* Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Betis) | 8 goles en 20 partidos* Jhon Córdoba (Krasnodar) | 8 goles en 16 partidos* Dayro Moreno (Once Caldas) | 7 goles en 9 partidos** Jhon Durán (Fenerbahce y Zenit) | 3 goles en 10 partidos* Rafael Santos Borre (Inter de Porto Alegre) | 1 gol en 3 partidos**

*Están en Europa y su temporada arrancó en agosto 2025.

**Están en Sudamérica y su temporada arrancó en 2026.

¿Cuáles son los rivales de Colombia en la próxima fecha FIFA?

La Selección Colombia tendrá por delante dos rivales de mucha categoría, que en los dos últimos Mundiales han sido protagonistas. Serán Croacia y Francia en Estados Unidos. Serán las dos últimas pruebas antes del debut en el Mundial contra Uzbekistán en el Estadio Azteca.

26.03.2026 | Orlando-Florida | Colombia vs Croacia

29.03.2026 | Maryland | Colombia vs Francia

Calendario de Colombia en el Mundial del 2026

Colombia quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el que gane la llave del repechaje entre: Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo. Jugará sus dos primeros partidos en México y el último en Estados Unidos. Puntualmente en Miami, donde jugó la final de la Copa América del 2024.

17.06.2026 | Ciudad de México | Uzbekistán vs Colombia

23.06.2026 | Guadalajara | Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo vs Colombia

27.06.2026 | Miami | Colombia vs Portugal

