Santa Fe y Nacional, un juego marcado por la paternidad verde en El Campín

El ‘Cardenal’ y los ‘Verdolagas’ jugarán el duelo pendiente por la quinta fecha del campeonato.

Partidazo entre semana en el fútbol colombiano. La postergación de varios juegos por la situación del gramado en El Campín, sin duda, dejó a dos grandes hinchadas a la espera de un duelo directo entre animadores por el título. Santa Fe recibirá a Atlético Nacional este miércoles a las 7:00 p.m. (hora COL) en el duelo reprogramado por la quinta fecha.

El ‘Cardenal’ salió de una alerta de crisis el pasado domingo. Le repitió la dosis a Junior con un 2-1 para disipar las críticas y seguir en carrera por acceder a zonas de clasificación. Todavía, en juego, el equipo está crudo para llegar a fase de grupos de Copa Libertadores, pero Pablo Repetto al menos recupera el camino ganador.

Del otro lado, Nacional está inspirado, aunque mantiene la baja de William Tesillo para liderar la zaga defensiva. Por ahora suma 9 de 12, aunque un desliz en su visita al Deportivo Cali le impidió firmar un puntaje perfecto. Eso sí, en casa los ha despachado a todos: Boyacá Chicó, América de Cali y ahora Alianza el sábado anterior.

Nacional marca la parada en el historial

El juego está marcado por una superioridad importante que favorece al ‘Verdolaga’. Por lo menos en El Campín, sin duda, Santa Fe no ha podido respetar la casa frente a uno de sus “cocos”. Quizá en el Atanasio Girardot otra ha sido la historia, curiosamente, pues se recuerda un 1-2 crucial el año pasado en cuadrangulares para que el elenco capitalino llegara a esa final de la décima estrella.

Hay que retroceder en el tiempo para mirar las últimas victorias del ‘León’ en el máximo recinto futbolero de los bogotanos. Por Copa, el certamen alterno, Santa Fe le arañó un triunfo por 2-1 el 9 de septiembre de 2021, hace casi dos años, con goles de Kelvin Osorio y Jonathan Herrera para el local, mientras que Sebastián Gómez marcó el único tanto de los antioqueños.

Y hablando de Liga, Santa Fe debe viajar al 10 de julio de 2017. Por la mínima (1-0), el cuadro bogotano despachó a Nacional con la anotación en soledad de Jhon Fredy Pajoy. Casi nueve años sin ganar suma el ‘Cardenal’ frente a los verdes en El Campín: una eternidad.

En cuestiones generales, Santa Fe solo suma una victoria en sus últimas 13 presentaciones contra Nacional. Responsabilidad grande para Pablo Repetto en aras de saltar posiciones y quitarse la sal frente al rival a vencer en este torneo por el gran mercado de pases.

Así las cosas, con el arbitraje de Diego Ulloa y el VAR comandado por Fernando Acuña, Santa Fe y Nacional protagonizarán el juego más destacado de la semana previo al inicio de la novena fecha. Un reencuentro especial para Pablo Repetto con su exequipo, aquel que dirigió hace un par de años.

