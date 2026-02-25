Alineaciones confirmadas de Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

Este juego es adeudado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I y se jugará en El Campín.

Posibles formaciones del Santa Fe Vs Nacional / Vizzor Image.

Atlético Nacional tiene en mente lo que será la disputa del partido de la fase 1 previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios. Sin embargo días antes tendrá que asumir compromisos de la Liga BetPlay. Uno de ellos será este miércoles ante Independiente Santa Fe en Bogotá.

Alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Edwin Mosquera, Omar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre ”Cardenales’ y ‘Verdolagas’ está pactado para este miércoles, 25 de febrero, a partir de las 07:00 de la tarde (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe:

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe.

13.02.2026 | América de Cali 1-0 Santa Fe.

07.02.2026 | Fortaleza 1-1 Santa Fe.

31.01.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe.

Últimos partidos de Atlético Nacional

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

15.02.2026 | Cali 1-0 Nacional | Fecha 7.

12.02.2026 | Nacional 4-1 Fortaleza | Fecha 6.

04.02.2026 | Nacional 2-1 América | Fecha 4.

17.01.2026 | Nacional 4-0 Boyacá Chicó | Fecha 1.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Diego Ulloa.

Asistente 1: William Crawford.

Asistente 2: Yohan Peña.

Cuarto árbitro: Johan Castro.

VAR: Fernando Acuña.

AVAR: Jonathan Ballesteros.

Lea también: