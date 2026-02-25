La selección mexicana femenil prioriza el duelo ante Santa Lucía antes que el de Brasil

Fátima Servín, Alexia Delgado e Ivonne Gutiérrez coinciden en que la prioridad es sumar tres puntos oficiales

La selección mexicana de fútbol femenil se alista para una doble cartelera. La primera prueba será este 2 de marzo frente a Santa Lucía en duelo eliminatorio, mientras que cinco días más tarde el rival será Brasil en partido de carácter amistoso. Previo a ambos compromisos, Fátima Servín, Alexia Delgado e Ivonne Gutiérrez coincidieron en que la prioridad es vencer al equipo santalucense.

Fátima Servín, jugadora de Rayadas, resaltó la importancia de sumar de visitante frente a Santa Lucía: “Ahorita estamos enfocadas en el partido de San Lucía, vamos paso a paso, es muy importante enfocarnos partido a partido. Santa Lucía es en lo que estamos enfocadas, esos tres puntos son importantes y de ahí seguir mejorando para ese camino”.

La misma mediocampista destacó que ante las brasileñas será un encuentro retador para el cuadro mexicano: “Es algo importante en el camino al Mundial. Contra Brasil sabemos que es un juego que nos va a retar y nos va a exigir demasiado”.

Sobre el mismo tema, Alexia Delgado recalcó que la prioridad está en derrotar al representativo caribeño: “Todas aquí estamos muy conscientes de estos dos partidos. El primero y el más importante es el de Santa Lucía, porque ese es el oficial, al final es el que nos va a meter a un Mundial, a unos Juegos Olímpicos, y ya después el tener un escenario como enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, como Brasil, es una motivación extra y nos ayuda a seguirnos preparando”.

En cuanto al compromiso en la CDMX frente a las sudamericanas, la jugadora de Tigres respondió: “Desde que nos enteramos que íbamos a jugar contra ellas, una futbolista lo que quiere siempre es enfrentarse a los mejores equipos porque eso va a demandar muchísimo de ti pero en lo individual y lo colectivo esperamos con muchas ansias ese partido […] Enfocarnos en nosotras; sabemos que va a ser un rival que nos va a demandar muchísimo. Enforcanos primero en lo individual y así llevarlo a lo colectivo”.

Además, reveló que ya tiene pactado el cambio de camiseta: “Todas conocemos a bastantes jugadoras de ahí, unas compartimos canchas con ellas. Hay dos de Tigres. Ya acordé con una de ellas cambiar playeras. Todas tienen muchísimas calidad y nos motiva mucho”.

Finalmente la lateral, Ivonne Gutiérrez, dejó claro que serán rivales de alto impacto ante los cuales irán a darlo todo, proponiendo su estilo de juego: “Son rivales muy directos e iremos a proponer nuestro partido; manejamos los dos partidos igual con la presión. Son partidos importantes y nada, concentradas”.

