Raúl Asencio enciende las alarmas del Real Madrid tras un choque de cabezas con Camavinga

El futbolista permaneció inmóvil durante varios segundos mientras sus compañeros pedían asistencia médica

Asencio preocupa al Real Madrid | Captura de pantalla

El Real Madrid encendió las alarmas en pleno partido ante el Benfica de la UEFA Champions League tras una acción que dejó helado al Santiago Bernabéu. En la recta final del encuentro, el joven defensor Raúl Asencio sufrió un fuerte choque con su compañero Eduardo Camavinga al disputar un balón por aire, situación que terminó con el zaguero tendido sobre el césped.

La escena preocupó de inmediato. El futbolista permaneció inmóvil durante varios segundos mientras sus compañeros pedían asistencia médica. Desde la transmisión se apreciaba la gravedad del momento, con los servicios médicos ingresando con rapidez para estabilizarlo.

El diagnóstico preliminar apuntó a una afectación en el cuello, por lo que el cuerpo médico decidió inmovilizar la zona con un collarín antes de trasladarlo en camilla fuera del campo. El silencio en el estadio reflejó la tensión de un episodio que fue más allá del resultado.

Hasta el momento, el club no ha detallado el alcance de la lesión y se espera que en las próximas horas se realicen estudios para descartar cualquier complicación mayor. En México, donde el Real Madrid cuenta con una amplia base de seguidores, la preocupación creció en redes sociales tras difundirse las imágenes.

El problema no es aislado. La defensa merengue atraviesa semanas complicadas, ya que Éder Militao continúa fuera por lesión y su regreso aún tomará tiempo. La ausencia del brasileño ha obligado a realizar ajustes constantes en la zaga.

A ello se suman las molestias físicas que han afectado recientemente a Dean Huijsen, lo que reduce las variantes disponibles para el técnico Álvaro Arbeloa. Con compromisos clave en el calendario europeo, el panorama defensivo del conjunto blanco luce incierto mientras se espera el parte médico oficial sobre Asencio.

Te puede interesar: