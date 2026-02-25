Pumas y los arranques que ilusionan: el Clausura 2026 revive ecos del 97, 2011 y 2020

El inicio del presente torneo recuerda lo ocurrido en otros certámenes que marcaron época en Ciudad Universitaria

El inicio de Pumas en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX no es un dato aislado. Es una señal. Y cuando se pone en perspectiva histórica, el momento que vive el equipo de Efraín Juárez adquiere un peso distinto.

Tras siete jornadas, los auriazules marchan terceros de la tabla con cuatro victorias y tres empates. Se mantienen invictos y presumen números que los colocan entre los protagonistas del torneo. Comparten récord con el bicampeón Toluca, aunque con mejor producción ofensiva hasta ahora. Pero más allá de la estadística fría, el arranque recuerda a torneos que marcaron época en Ciudad Universitaria.

En el Verano 97, Pumas logró mantenerse nueve partidos sin conocer la derrota. Fue una racha que generó ilusión y dejó una referencia histórica sobre la solidez de un inicio firme.

Años después, en el Clausura 2011, la historia fue todavía más significativa. Aquel equipo campeón perdió hasta la jornada 12, cuando Jaguares de Chiapas lo derrotó 3-1. Ese torneo demostró que un arranque consistente puede convertirse en plataforma de título.

Más reciente está el Guard1anes 2020. En esa campaña, los universitarios llegaron a la fecha ocho con el mismo registro que hoy presume el Clausura 2026: cuatro triunfos y tres empates. Aquella versión mantuvo el invicto hasta la jornada 11, cuando cayó 2-0 ante León, superando incluso la marca del 97.

El contexto actual tiene un ingrediente adicional: las dudas recientes. La eliminación internacional en la Concachampions generó cuestionamientos alrededor del proyecto de Efraín Juárez. Sin embargo, el equipo ha respondido en Liga MX con equilibrio, contundencia y personalidad competitiva.

La historia demuestra que cuando los auriazules arrancan de esta manera, suelen trascender. El torneo Clausura 2026 todavía tiene camino por recorrer, pero los paralelos están sobre la mesa. Y en Ciudad Universitaria, la ilusión empieza a crecer con fundamentos.

