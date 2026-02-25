Olas de calor en México 2026: ¿Cuándo empiezan y qué estados llegarían hasta los 45°C?

Después de intensos días de frío en la CDMX y otras entidades de la República Mexicana, llegarán los días calurosos en territorio nacional

Siguen los contrastes climáticos en México | Reuters

México enfrenta contrastes climáticos marcados en el arranque de 2026. Mientras en zonas serranas del norte se reportan heladas de hasta 10°C, en otras regiones del país ya se anticipan temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45°C en las próximas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un escenario de calor intenso impulsado por sistemas atmosféricos que comenzarán a dominar buena parte del territorio nacional.

El pronóstico indica que estados del norte y noreste serán los primeros en resentir valores extremos, en un contexto donde también se prevén vientos fuertes, tolvaneras y oleaje elevado en el Golfo de México. Este panorama marca el inicio de una temporada de altas temperaturas que podría extenderse durante la primavera y el verano.

¿Qué son las olas de calor?

Una ola de calor es un periodo prolongado de temperaturas significativamente más altas de lo habitual en una región determinada. De acuerdo con el SMN, este fenómeno ocurre cuando una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera favorece cielo despejado y alta radiación solar, lo que eleva el termómetro durante varios días consecutivos.

Estas condiciones limitan la formación de nubes y reducen la probabilidad de lluvia, provocando ambiente seco y caluroso. En México, las olas de calor suelen presentarse entre marzo y junio, aunque en algunas regiones pueden extenderse hasta julio, con impactos directos en la salud, el suministro de agua y el consumo eléctrico.

¿Cuándo empiezan las olas de calor en México en 2026 y estados más afectados?

Para 2026, los modelos del SMN anticipan que las primeras olas de calor podrían consolidarse a partir de marzo, cuando la circulación anticiclónica comience a posicionarse sobre el noroeste, norte y occidente del país. Actualmente ya se observan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Además, se prevén registros de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Incluso entidades del sureste como Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 30 y 35 grados.

Estas condiciones estarán asociadas a una línea seca en el noreste del país y a la permanencia de un sistema anticiclónico que inhibe lluvias. A la par, se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, así como posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuáles son las recomendaciones cuándo hay una ola de calor?

Ante temperaturas que pueden superar los 45°C, las autoridades exhortan a la población a mantenerse hidratada de forma constante, incluso sin tener sensación de sed. Se recomienda usar ropa de manga larga en colores claros, sombrero o gorra y evitar la exposición prolongada al Sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

También es fundamental prestar atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los sectores más vulnerables a golpes de calor y deshidratación. Protección Civil sugiere permanecer en lugares frescos y ventilados, así como no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

En caso de presentarse síntomas como mareo, dolor de cabeza, náuseas o piel enrojecida y seca, se debe acudir de inmediato a servicios médicos. Las autoridades piden seguir los avisos oficiales del SMN y de la Conagua, ya que los vientos fuertes y las altas temperaturas pueden provocar caída de árboles, incendios forestales y afectaciones a la infraestructura.

