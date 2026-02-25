Cristiano Ronaldo abre la cuenta de penalti y Al Nassr golea a Al Najma para liderar la Liga Saudí

El astro luso marcó su gol 965 en la goleada 0-5 de Al Nassr ante Al Najma. Los Caballeros del Najd son líderes con 58 puntos

La reprogramación de la jornada 10 de la Liga Profesional Saudí dejó una exhibición incontestable de Al Nassr. En casa de Al Najma, los Caballeros del Najd impusieron condiciones desde el primer minuto y firmaron un 0-5 que los coloca en lo más alto de la clasificación. Cristiano Ronaldo abrió la cuenta desde el punto penal y alcanzó su gol 965 como profesional, una cifra que alimenta su histórica carrera.

El encuentro arrancó con intensidad visitante. Apenas al minuto 3, João Félix conectó un voleo que se estrelló en el poste, aviso claro de lo que vendría. Un minuto después, el VAR entró en acción por un posible pisotón sobre Cristiano dentro del área. Tras la revisión, el árbitro señaló penalti al 6’.

Al 7’, Cristiano no falló desde los once pasos y marcó el 0-1, su tanto 965 como profesional, quedando a 35 de la simbólica marca de los mil goles. El portugués celebró con determinación, mientras Al Nassr mantenía la presión alta. Al 10’, Mané desbordó por banda y provocó otro saque lateral en campo rival, reflejo del dominio visitante.

Con el paso de los minutos, el control de balón fue absoluto para los dirigidos por Jorge Jesus. Simakan ganó por arriba al 13’ para cortar cualquier intento local y, aunque al 17’ desperdició una opción clara de cabeza, el segundo tanto no tardó en llegar. Al 30’, Coman culminó una jugada colectiva con definición a media vuelta para el 0-2, ampliando la ventaja tras una transición veloz.

El partido se tensó en algunos pasajes. Al 32’, las cámaras captaron una discusión entre Jorge Jesus y un asistente en el banquillo. Más tarde, el arquero Braga quedó tendido y provocó la molestia de Cristiano por la demora. El guardameta no pudo continuar y al 38’ fue sustituido por Al Enezi. La presión continuó y al 42’ llegó otro golpe: Iñigo Martínez disparó desde fuera del área y un error del portero permitió el 0-3, resultado con el que se fueron al descanso tras cinco minutos de añadido.

La segunda parte comenzó con el mismo guion. Brozovic buscó a Cristiano al 47’, y aunque el portugués falló una ocasión clara mano a mano instantes después, la insistencia tuvo premio. Al 52’, Cristiano asistió hacia atrás y Mané firmó el 0-4 con un derechazo cruzado, desatando el aluvión visitante. João Félix aún desperdició otra oportunidad al 54’.

Al 56’, Jorge Jesus decidió mover sus piezas: salieron Cristiano, João Félix y Mané, ingresando Ayman, Al Hamdan y Al Ghareeb. El portugués mostró gestos de inconformidad al abandonar el campo, consciente de que pudo ampliar su cuenta. Aun sin su líder, el equipo no bajó el ritmo. Al 60’, Al Hamdan estrelló un disparo en el larguero.

La recta final confirmó la superioridad. Al 67’, Al Nassr forzó otro tiro de esquina, mientras la afición local comenzaba a abandonar el estadio al 73’. Al 76’, Al Najma generó su opción más clara, pero nadie llegó al pase atrás dentro del área. Dos minutos después, Simakan intentó una vaselina que el arquero desvió a córner. Al 80’, Iñigo Martínez apareció de nuevo en un saque de esquina y, con un remate peinado al segundo palo, selló su doblete y el 0-5 definitivo.

En los minutos finales, el encuentro cayó en errores de ambos lados. Hubo un pisotón de Boushal al 85’ y dos minutos de añadido decretados al 90’. Al 90+2, el silbatazo final confirmó la goleada y el liderato de Cristiano en la tabla de goleo, además del primer puesto de Al Nassr en la liga con 58 puntos, dos por encima de Al Ahli. Los Caballeros del Najd dominaron de principio a fin y enviaron un mensaje claro en la pelea por el título.

Te puede interesar