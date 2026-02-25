Inter Miami vs Independiente del Valle en vivo: horario, alineaciones y dónde ver el amistoso internacional

Un duelo para no perderse desde Puerto Rico, en donde jugará el ’10’ de la Selección Argentina.

Inter Miami e Independiente del Valle se miden este jueves en un amistoso de pretemporada. El encuentro se disputará en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Puerto Rico. A continuación, conoce las opciones para ver el partido en vivo por televisión y vía online.

¿Quién transmite en vivo el Inter Miami vs Independiente del Valle y dónde ver el partido de este 27 de febrero de 2026?

El encuentro entre Independiente del Valle e Inter Miami podrá verse en vivo a través de Disney+ y ESPN en toda Sudamérica. En cuanto a México, ESPN 2 y Disney+ serán los encargados de transmitir este compromiso, el próximo jueves 27 de febrero.

Alineaciones probables del Inter Miami vs Independiente del Valle

El compromiso había sido agendado antes del inicio de la temporada para ambos equipos, pero fue postergado por una leve lesión de Leo Messi. Ahora, el duelo asoma como una exigente prueba para los dos clubes, que llegan tras consagrarse campeones en sus respectivas ligas en 2025.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Luis Suárez.

Independiente del Valle: Guido Villar; Alejandro Romero, Mateo Carbajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcivar; Matías Parello, Junior Sornoza, Patrik Mercado, Emerson Pata y Djorkaeff Reasco.

