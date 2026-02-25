¡Confianza total! Toluca desafía a Chivas: “Estamos preparados”

El duelo en el Nemesio Diez enfrenta a dos equipos en racha; Toluca busca aprovechar el momento tras la caída del Rebaño

Franco Rossi vislumbra un partido lindo e intenso ante Chivas | Imago7

Este sábado, Toluca y Chivas se medirán en el estadio Nemesio Diez en un partido que marcará el rumbo de ambos en la Liga MX. En el entorno escarlata consideran que atraviesan un momento favorable y que cuentan con los argumentos para propinarle al Rebaño su segunda derrota del torneo, luego de que el fin de semana pasado perdiera el invicto.

En la previa del encuentro, Franco Rossi aseguró que el equipo está listo para buscar su quinto triunfo del semestre, impulsado también por el regreso de Alexis Vega a la convocatoria. “Va a ser un partido intenso, estamos preparados. Algunos jugadores importantes se están recuperando. Venimos bien y estamos unidos”, expresó.

El delantero también habló de su adaptación al club, a pocas semanas de su llegada. Señaló que encontró una institución con estructura y objetivos claros. “Es una institución grande, por algo son bicampeones. Han demostrado que trabajan bien. Cuando llegué, se cumplieron las expectativas; es un equipo con todas las comodidades y una organización definida”, comentó.

Sobre el inicio de la Concachampions, Rossi explicó que el plantel asume el reto de la doble competencia con responsabilidad, consciente de que el cuerpo técnico utilizará a todo el grupo. “Se viene la doble competencia y estamos enfocados. Nos preparamos para jugar en San Diego y seguir compitiendo en la liga, que es clave para ubicarnos bien rumbo a la Liguilla”, indicó.

En el plano individual, el atacante uruguayo de 23 años reconoció que entrenar junto a Paulinho representa una oportunidad de crecimiento. Su objetivo es aportar desde el rol que le corresponda para que Toluca compita por otro título. “Estoy en una etapa de crecimiento. Trato de aprender y observar a Paulinho. Vengo a complementar desde donde me toque para buscar el tricampeonato, que es la meta del equipo”, afirmó.

Finalmente, explicó que puede desempeñarse como centro delantero o acompañando por detrás, según lo requiera el partido. “Me adapto a lo que demande el juego; si tengo que ser el 9, haré diagonales y atacaré los espacios. Si juego con Paulinho, buscaré más la pelota y coordinar movimientos para llegar al área”, concluyó.

Horario y dónde ver el Toluca vs Chivas de la jornada 8

El duelo entre Diablos y el cuadro rojiblanco correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 se disputará este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas tiempo del centro de México y podrás seguirlo en vivo a través de TUDN y Azteca Deportes así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

