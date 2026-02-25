Achuapa vs Xelajú MC, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Xelajú MC por la jornada 8 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Xelajú MC! La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta un duelo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, con dos equipos que compiten en la parte alta de la tabla. El conjunto cebollero quiere mantener su paso en casa, mientras los chivos intentan sumar como visitantes para seguir en la pelea.

Achuapa llega con 14 puntos y ocupa el tercer lugar del campeonato, tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Rafael Loredo dejó atrás un inicio complicado y ahora acumula seis partidos sin perder. En la fecha anterior igualó 1-1 frente a Malacateco y buscará sostener su rendimiento como local, donde ha ganado sus últimos tres encuentros.

Xelajú MC, por su parte, suma 13 unidades y se ubica en la cuarta posición. El cuadro de Roberto Hernández ha alternado resultados, aunque viene de vencer 2-1 a Mixco en la jornada pasada. Su reto será mejorar fuera de casa, ya que en esa condición no ha logrado regularidad en el actual Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Achuapa vs Xelajú MC hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

El encuentro entre Achuapa y Xelajú MC está programado para el miércoles 25 de febrero a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Winston Pineda Gudiel.

Achuapa vs Xelajú MC: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 9 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Xelajú MC: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Achuapa ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estos son las alineaciones confirmadas para el encuentro.

Achuapa : Ederson Cabezas, Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Edgar Macal, Kevin Tiul, Alexis Matta, Carlos Mejía y Jomal Williams. DT : Rafael Loredo.

: Ederson Cabezas, Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Edgar Macal, Kevin Tiul, Alexis Matta, Carlos Mejía y Jomal Williams. : Rafael Loredo. Xelajú MC: Nery Lobos, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, José Castañeda, José Javier Longo, Yilton Díaz, Antonio López, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Joffre Escobar. DT: Roberto Hernández.

