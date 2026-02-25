¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera hoy? Estadísticas en vivo y totales actualizados

Tras cumplir 41 años , Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de los 1000 goles, una estadística jamás hecha por ningún futbolista profesional en la historia

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de una hazaña histórica en el mundo del fútbol. Tras cumplir 41 años el 5 de febrero de 2026, el delantero portugués sigue manteniéndose en la élite y suma goles que lo acercan al inalcanzable registro de los 1000 tantos oficiales en su carrera. Se trata de una marca que ningún jugador profesional ha alcanzado en el fútbol moderno, lo que resalta no solo la longevidad de su trayectoria, sino también su consistencia en distintas ligas, selecciones nacionales y competiciones internacionales. Desde su debut en el Sporting de Lisboa hasta su actual etapa en Arabia Saudita, Ronaldo ha transformado cada club en el que ha jugado con una eficacia inusual frente al arco.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en total? Estadísticas actualizadas en vivo

Cristiano Ronaldo alcanzó los 965 goles oficiales a lo largo de su carrera entre clubes y selección, una cifra histórica que continúa ampliando su legado. La anotación más reciente del delantero portugués fue ante el Al Najma, en la victoria del Al Nassr por 0-5 en la reprogramada jornada 10 de la Liga Profesional Saudí.

Con ese registro, el atacante luso se acerca de manera firme a la barrera de los 1,000 goles, una marca inédita en el futbol profesional y que ningún otro jugador ha logrado alcanzar.

Goles de Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa

Cristiano Ronaldo anotó cinco goles en 31 partidos en su paso por el Sporting CP. El primer tanto de su carrera llegó en la sexta fecha de la SuperLiga portuguesa ante el Moreirense el 7 de octubre de 2002. Con 17 años, el lusitano jugó su primer partido como titular en el cuadro verdiblanco y marcó un doblete en la victoria de su equipo por 3-0.

Antes de partir al Manchester United, marcó un gol más en liga ante el Boavista, y dos en las primeras rondas de la copa portuguesa contra el Estarreja y el Oliveira do Hospital de las divisiones inferiores.

Partidos: 31

Goles: 5

Asistencias: 5

Promedio: 0.16 goles por partido

Goles de Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Con el Manchester United, Cristiano Ronaldo tuvo dos etapas diferentes. Entre 2003 y 2009 formó parte de la exitosa plantilla de Sir Alex Ferguson que dominó el fútbol inglés, y entre 2021 y 2023 estuvo bajo las órdenes de Erik Ten Hag, en unos Red Devils que pasaban por un mal momento.

En total, Ronaldo vistió la camiseta de los mancunianos en 346 partidos y marcó 145 en todas las competiciones. Con el Manchester United, anotó sus primeros tantos de Champions League, en la fase clasificatoria ante el Debreceni VSC de Hungría. Dos años más tarde, anotó un doblete en la victoria por 7-1 ante la Roma en cuartos de final.

Partidos: 346

Goles: 145

Asistencias: 64

Promedio de goles: 0.42 goles por partido

Goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se consolidó como el mejor goleador de su generación. En 438 partidos, Ronaldo anotó 450 tantos. Como merengue, el Bicho fue seis veces máximo goleador de la Champions League, tres veces Bota de Oro y tres veces Pichichi.

De los 66 hat-tricks de su carrera, Ronaldo metió 44 con el conjunto de Chamartín, donde también tuvo su mejor cosecha de títulos colectivos. En 2018, se despidió de la capital española con dos ligas, dos copas, cuatro Champions Leagues, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Partidos: 438

Goles: 450

Asistencias: 131

Promedio de goles: 1.03 goles por partido

Goles de Cristiano Ronaldo en la Juventus

En tres temporadas con la Juventus, Ronaldo superó los 100 goles con un tercer club y en otra de las grandes ligas del Viejo Continente. En concreto, marcó 101 tantos en 134 encuentros con el conjunto italiano, donde fue Capocannoniere de la temporada 2020/2021. En Turín, anotó tres hat-tricks, dos ante el Cagliari en Serie A, y uno ante el Atlético de Madrid en octavos de final de Champions League, que les dio el pase a cuartos luego de perder la ida por 2-0.

Partidos: 134

Goles: 101

Asistencias: 22

Promedio de goles: 0.75 goles por partido

Goles de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr

El astro portugués sigue generando millones a pesar de su edad | Reuters

Desde su llegada al Al Nassr de la Saudi Pro League, Ronaldo ha incrementado considerablemente su racha goleadora. La temporada pasada, se llevó el título de goleo individual en el campeonato liguero y hasta el momento, el delantero lleva 117 goles con la camiseta del Al Nassr.

Partidos: 136

Goles: 121

Asistencias: 22

Promedio de goles: 0.89 goles por partido

Goles de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo en un histórico de la selección lusitana | Reuters

No cabe duda que Cristiano Ronaldo es la máxima figura histórica de la selección portuguesa. Con él como capitán, el cuadro lusitano levantó los dos títulos más importantes que tiene en su palmarés: la Euro de 2016 y la Nations League de 2019.

Desde su debut en 2003 hasta su más reciente encuentro en septiembre de 2025, CR7 ha marcado 141 goles, la cifra más alta para un futbolista a nivel de selecciones. Su primer gol llegó en la fase de grupos de la Euro 2004 ante el eventual campeón: Grecia y el más reciente en la visita a Hungría por las eliminatorias mundialistas.

Partidos: 226

Goles: 143

Asistencias: 37

Promedio de goles: 0.63 goles por partido

¿Cuándo llegará Cristiano Ronaldo a los 1000 goles? La Inteligencia Artificial tiene la respuesta

De acuerdo con un estudio realizado por Grok, la inteligencia artificial de la plataforma de X, Cristiano Ronaldo estaría a menos de 50 partidos de conseguir los 1000 goles. Este dato se basa en el reciente promedio anotador del portugués desde su llegada a Al Nassr, el cual se sitúa casi en un gol por partido, además de la cantidad de partidos que disputa CR7 en una temporada. Se estima que, si la salud y su rendimiento se lo permiten, alcance la mítica cifra a finales de la temporada 2025-26.

