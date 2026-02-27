Puerto Rico se divierte con Lionel Messi: triunfo de Inter Miami sobre Independiente del Valle

El astro argentino jugó el segundo tiempo y anotó un gol de penalti con el que el cuadro de Florida se impuso.

Lionel Messi celebra un gol en Puerto Rico. – ESPN.

Juego amistoso en la Isla. La exhibición entre Independiente del Valle e Inter Miami en el denominado Puerto Rico Game 2026 fue un desastre en su organización. El inicio del encuentro se retrasó una hora con Lionel Messi como suplente y, para completar, ambos equipos salieron con camiseta, pantaloneta y medias negras… ¡todo un absurdo!

Haciendo un exhaustivo esfuerzo visual para identificar a los jugadores, los espectadores disfrutaron de un partido emocionante, que arrancó con un pase espectacular al espacio de Luis Suárez y Yannick Bright remató ligeramente desviado ante la salida del portero Guido Villar. Además, una media volea acrobática de Santiago Morales hizo sonar el metal del palo. El cuadro de Florida se volcó al ataque.

El momento de las celebraciones llegó con un error en la salida del guardameta en el que Morales encontró toda la comodidad para definir al minuto 16 y adelantar al cuadro estadounidense. La alegría no duró mucho para ellos, pues, menos de dos minutos después, hubo un fallo en el retroceso y Patrik Mercado tuvo seguridad para vencer la resistencia de Rocco Rios-Novo.

Los amistoso se empezó a quedar de lado cuando una patada de Ian Fray a Mercado provocó una discusión multitudinaria. El segundo tiempo trajo el tan esperado ingreso de Messi, pero el duelo entró en una dinámica mucho más pasiva y sin asumir tantos riesgos para ir a buscar goles durante buena parte del complemento.

Eso, hasta que Gustavo Cortez cometió una mano dentro del área y el encargado de anotar el penalti fue Messi al 70′ para 1-2 definitivo. Algunos aficionados invadieron el terreno de juego en los últimos minutos, pero el tiempo pudo acabarse para dejar el recuerdo de un buen partido de exhibición en un territorio donde el fútbol no manda.

Resumen Independiente del Valle vs Inter Miami: resultado, goles y estadísticas

