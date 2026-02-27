Deportes Tolima vs Deportivo Táchira, resumen y goles del partido de vuelta por la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima ganó 3-0 en la tanda de penales al Deportivo Táchira de Venezuela y se clasificó a la fase previa 3 de la Copa Libertadores.

Un juego que tuvo muy pocas emociones en los arcos durante 80 minutos, deja muchas dudas en el Deportes Tolima. Los ‘pijaos’ tuvieron el dominio del partido, pero no lograron reflejar eso en el marcador. Deportivo Táchira con más actitud que fútbol logró igualar la serie y llevar la llave hasta los lanzamientos desde el punto penal. El equipo de Lucas González fue certero en sus cobros y se quedó con el tiquete a la fase previa tres de la Copa Libertadores de América.

Resumen Deportes Tolima vs Deportivo Táchira:

DEPORTES TOLIMA VENCE POR 3-0 EN LA TANDA DE PENALES A DEPORTIVO TÁCHIRA Y SE CLASIFICA A LA FASE PREVIA TRES DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 2026.

Penal 4 para Deportes Tolima: Sebastián Guzmán anota y Deportes Tolima gana.

Penal 3 para Deportivo Táchira: Rodrigo Pollero erra el remate. Tolima 2 – 0 Táchira.

Penal 3 para Deportes Tolima: Bryan Rovira erra el remate.

Penal 2 para Deportivo Táchira: Neto Volpi ataja el remate de José Balza. Tolima 2 – 0 Táchira.

Penal 2 para Deportes Tolima: Luis Sandoval anota.

Penal 1 para Deportivo Táchira: Luis ‘Cariaco’ González erra el remate. Tolima 1 – 0 Táchira.

Penal 1 para Deportes Tolima: Edwar López anota.

TANDA DE PENALES ENTRE DEPORTES TOLIMA Y DEPORTIVO TÁCHIRA.

90+5′ | TERMINAN LOS 90 MINUTOS CON LA SERIE EMPATADA A UN GOL. HABRÁN LANZAMIENTOS DESDE EL PUNTO PENAL.

90+3′ | GOOOOOOL DE DEPORTIVO TÁCHIRA. Luis ‘Cariaco’ González cambia el cobro por gol y empata la serie en el marcador global.

90+2’| Penal para Deportivo Táchira tras una mano de Jáder Valencia dentro del área.

90′ | Se jugarán cinco minutos más.

86′ | Por poco anota el Tolima. Edwar López desborda por la banda izquierda y Luis Sandoval deja pasar el balón para que Jersson González defina desviado.

80′ | Gol anulado del Deportes Tolima. Jersson González definía para el prime tanto del partido, pero el balón impacto previamente la mano de Sebastián Guzmán.

75′ | Cambio en el Deportes Tolima: sale Adrián Parra e ingresa Jáder Valencia.

72′ | Muy buen balón de Luis Sandoval para Jersson González que define cruzado, pero Jesús Camargo ahoga el grito de gol.

72′ | Cambios en el Deportivo Táchira: salen Carlos Calzadilla y Juan Sánchez e ingresan José Balza y Nahuel Lusnig.

70′ | Buena jugada de Luis Sandoval por la banda izquierda para mandar un centro rasante que Jersson González no logra conectar.

69′ | Se reanuda el partido.

67′ | Pausa de hidratación.

65′ | Sebastián Guzmán pesca un rebote al borde del área y remata por encima del arco defendido por el Deportivo Táchira.

63′ | Cambio en Deportivo Táchira: sale Delvin Alfonso e ingresa Luis ‘Cariaco’ González.

58′ | Cambios en el Deportes Tolima: salen Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez y Juan Pablo Nieto e ingresan Jersson González, Sebastián Guzmán y Luis Sandoval.

57′ | Kelvin Flórez desborda por la banda derecha y manda un centro rasante, pero ningún compañero llega para rematar.

55′ | Muy cerrado el partido sin ningún opción clara de gol para ninguno de los equipos.

50′ | Deportivo Táchira se anima a ir al ataque. Adalberto Peñaranda es quien comanda las ofensiva de los venezolanos.

45′ | Comienza el segundo tiempo en Ibagué.

Primeros 47 minutos con muy pocas emociones. Pese a que el encuentro comenzó con un ritmo bastante interesante, la claridad el último cuarto de cancha es una carencia de ambas escuadras. Kelvin Flórez ha sido el jugador que más lo ha intentado por parte del Deportes Tolima y Adalberto Peñaranda es lo más peligroso del Deportivo Táchira.

45+3′ | Termina el primer tiempo con empate a cero. El marcador global le da la clasificación al Deportes Tolima, por ahora.

45′ | Se jugarán tres minutos más.

41’| Remate de media distancia que Carlos Sosa que se va desviado del arco del Deportes Tolima.

37′ | Tiro libre de más de 30 metros que Bryan Rovira transforma en un remate al arco, pero el balón se ve muy por encima del travesaño.

31′ | Juan Pablo ‘Tatay’ Torres remata de media distancia y Jesús Camargo ataja sin dejar rebote.

25′ | Se reanuda el partido.

22′ | Pausa de hidratación.

21′ | Ambos equipos bajan la intensidad del juego. Deportes Tolima tiene la posesión y se defiende con el balón en los pies.

17′ | El partido sigue de golpe por golpe, pero no hay claridad en los últimos cuartos de cancha.

11′ | Tarjeta amarilla para Kelvin Flórez por una falta a Pablo Camacho del Deportivo Táchira. Segundo amonestado en el conjunto colombiano.

9′ | Vuelve a atacar Tolima. Kelvin Flórez gana la banda derecha y saca un centro que por poco se mete en el arco de los venezolanos.

7′ | Primer remate de Deportivo Táchira. Adalberto Peñaranda remata de media distancia, pero el balón se va por encima del arco tolimense.

4′ | ¡Se acerca Tolima! Lindo pase filtrado de Juan Pablo Torres para Juan Pablo Nieto que no alcanza a definir.

2′ | Falta de Cristian Arrieta del Deportes Tolima a Carlos Calzadilla de Deportivo Táchira. El colombiano fue amonestado.

0′ | COMIENZA EL PARTIDO.

7:25 p.m. | Salen ambos equipos para los actos de protocolo.

7:10 p.m. | Deportes Tolima realiza su calentamiento en el verde césped del M.A.M.U.T.

7:05 p.m. | Deportivo Táchira ingresa al terreno de juego para hacer sus trabajos precompetitivos.

7:00 p.m. | Resta nada más 30 minutos para el comienzo del partido en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Hinchas del Deportivo Táchira presentes en Ibagué | @DvoTachira

6:50 p.m. | Los hinchas de Deportivo Táchira ya se hacen presentes en el máximo escenario deportivo de los tolimenses.

Formación confirmada de la TRIBU para disputar la vuelta de esta segunda fase clasificatoria. ¡VAMOS TOLIMA! 🔥 pic.twitter.com/GYzr1DKsfu — Club Deportes Tolima (@cdtolima) February 26, 2026

6:42 p.m. | Deportes Tolima revela su nómina titular para el partido ante el conjunto venezolano en Ibagué.

Titulares de Deportivo Táchira | @DvoTachira

6:32 p.m. | Así presenta Deportivo Táchira su alineación para el juego de vuelta ante Deportes Tolima por la fase previa dos de la Copa Libertadores de América.

6:20 p.m. | Deportivo Táchira arriba al Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

¡Bienvenidos a una nueva jornada de definición en la Copa Libertadores! El Deportes Tolima recibe en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, al Deportivo Táchira de Venezuela. Una llave que tiene en ventaja al conjunto colombiano tras vencer en el partido de ida por la mínima diferencia a su rival.

Es decir, un empate o victoria del conjunto tolimense le estarían dando el tiquete para la fase previa tres de la Copa Libertadores de América 2026. O’Higgins de Chile ya espera en la siguiente instancia por el ganador de esta serie. Vale la pena recordar que, alzando la fase previa tres de ‘La Novia de América’ los equipos aseguran presencia en la fase de grupos de Libertadores o Sudamericana.

Horario del Deportes Tolima vs Deportivo Táchira hoy, 26 de febrero

Este duelo, válido por la revancha de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, se disputará a partir de las 7:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Alineaciones del Deportes Tolima vs Deportivo Táchira para la Copa Libertadores, al momento

Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira; Edwar López, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira; Edwar López, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Jesús Camacho; Delvin Alfonzo, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

¿Dónde ver el Tolima vs Táchira en vivo? Canales de TV y streaming online

Si usted desea ver el juego, estará disponible para toda Latinoamérica por la señal de ESPN. O en su defecto, vía streaming, Disney+ tiene los derechos de la cita futbolera.

