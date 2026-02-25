¡Con suspenso incluido! Atalanta compra tiquete a octavos de final de Champions League

El New Balance Arena fue testigo de un partido lleno de goles y emociones.

En un partido vibrante y lleno de goles, Atalanta venció 4-1, 4-3 en el global, al Borussia Dortmud, en el marco del partido de vuelta de los playoffs de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. Lazar Samardzic anotó el gol definitivo en un partido lleno de suspenso en el New Balance Arena.

Atalanta no perdía el tiempo

En la primera acción de ataque del partido el carrilero Lorenzo Bernasconi se filtraba por banda derecha, la defensa del Dortmund dormía en los laureles y esto era aprovechado por los locales, dicho esto decidió mandar una pelota peligrosa al área, la cual no pudieron despejar y terminó en los pies de Gianluca Scamacca, el delantero remató de primera intensión, de esta forma ponía el 1-0 en tan solo 5 minutos.

Todo le salía a Atalanta y el que gana los rebotes gana los partidos. En otra pelota de costado que Lazaga del Borussia no podía despejar, la esférica le quedaba a Davide Zappacosta, el defensa remataba sin pensarlo 2 veces, la redonda le hizo un extraño al arquero Kobel y se le colaba el 2-0, 2-2 en el global.

Segundo tiempo

Una atajada que vale oro. Al 48′ Serhou Guirassy se daba la vuelta en el área del Atalanta, el delantero del Borussia Dortmund remataba con espacio, pero Marco Carnesecchi le sacaba lo que podía ser el 2-1 en la contienda. No obstante el artillero del cuadro alemán estaba en fuera de lugar y el guardameta se lucía.

En los chispazos del Dortmund hacia el ataque volvía a desperdiciar lo que podía ser el descuento en el global. Maximilian Beier quedó mano a mano con Carnesecchi, definió al palo cruzado pero la pelota se estrellaba en el palo y se lo perdía el delantero alemán.

El sello de la remontada parcial

Pero en el mejor momento del Borussia Dortmund aparecía el gol que le daba la ventaja y el tiquete parcial a Atalanta a los octavos de final de la Champions League. En un centro casi perfecto de Marten de Roon, apareció en el segundo palo Mario Pasalic para anotar de cabeza el 3-2 en el global, desatando la locura en Bérgamo.

Dortmund aguó la fiesta

Cuando todos en Bérgamo ya se sentían con el tiquete asegurado a los octavos de final y listos para el sorteo Karim Adeyemi aguaba la fiesta. El extremo zurdo se inventó una jugada en el borde del área y sacó el remate que fue inatajable para el arquero Marco Carnesecchi. Todo se encontraba en tablas nuevamente. 3-3 en el global, en un verdadero partidazo en Italia.

Suspenso ydefinición

Al término de los 90 minutos y cuando todos se alistaban para presenciar la prórroga, llegó una jugada determinante. Ramy Bensebaini intentaba despejar un balón que Nikola Krstovic quería bajar con la cabeza para el gol definitivo. Sin embargo uno de los taches del defensa del Dortmud rozaba al jugador del Atalanta.

José Sánchez, juez central, recibía el llamado del VAR por la aparatosa acción dentro del área, todo era revisado por posible penal. El colegiado utilizó la herramienta y decretó penal a favor de los locales. Lazar Samardzic tomó la responsabilidad del cobro, definió con categoría para el 4-1 contundente que le dio el pase a Atalanta a los octavos de final de la Champions League.

Lea también: