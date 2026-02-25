Prestianni enciende la previa ante el Real Madrid y borra polémico mensaje

El argentino lanzó una crítica en redes, la UEFA mantuvo la sanción y Mourinho no acudiría al Bernabéu como protesta

Prestianni encuende la polémica en ‘X’ | REUTERS/Rodrigo Antunes

La eliminatoria entre Real Madrid y Benfica llega al Santiago Bernabéu envuelta en polémica. Cuando el foco parecía centrarse únicamente en lo que ocurrirá sobre el césped, Gianluca Prestianni agitó la previa con un mensaje en redes sociales que encendió a ambas aficiones y volvió a colocar al club portugués en el centro del debate.

El futbolista argentino reaccionó a la acción que el Benfica denunció como agresión de Fede Valverde. En su cuenta publicó un comentario que no tardó en viralizarse: “Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”. El mensaje desapareció minutos después, pero ya había sido replicado en múltiples plataformas.

Aunque el texto fue eliminado, la repercusión fue inmediata. Capturas de pantalla comenzaron a circular y el nombre de Prestianni se convirtió en tendencia. El jugador no explicó públicamente la decisión de borrar la publicación, lo que incrementó las especulaciones sobre posibles consecuencias disciplinarias.

Horas más tarde, la UEFA resolvió el recurso presentado por el Benfica y mantuvo la sanción. El futbolista implicado no podrá disputar el partido en el Bernabéu, un golpe deportivo para el equipo lisboeta en una eliminatoria que ya venía marcada por la tensión arbitral.

La figura de José Mourinho añadió más combustible a la previa. El entrenador portugués, sancionado en la ida, no asistiría al estadio como gesto de inconformidad. Se espera que siga el encuentro desde otro sitio, lejos del palco del Santiago Bernabéu.

El técnico tampoco se presentó a la rueda de prensa obligatoria del día anterior. Su ausencia reforzó el ambiente de confrontación antes de un duelo que ha escalado más allá de lo estrictamente deportivo.

En el plano futbolístico, el Real Madrid asume un escenario exigente. El conjunto dirigido por Arbeloa afrontará el compromiso sin Kylian Mbappé. Las molestias en la rodilla dejaron fuera de la convocatoria al máximo goleador de la Champions. Gonzalo será la principal alternativa en ataque, en una noche donde cada decisión y cada jugada pueden inclinar la balanza de la eliminatoria.

