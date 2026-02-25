Donovan Carrillo, por la revancha en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico

El patinador mexicano volverá a los reflectores del 24 al 29 de marzo en la ciudad de Praga, en Chequia

Donovan Carrillo volverá a competir en el máximo escenario anual del patinaje artístico. Del 24 al 29 de marzo de 2026, el mexicano participará en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU, que se celebrará en el O2 Arena de Praga, Chequia, en un evento que reunirá a cerca de 200 patinadores de 50 países.

El originario de Zapopan, Jalisco, está confirmado para el certamen y competirá en la prueba individual varonil. Su calendario contempla el programa corto el 26 de marzo y el programa libre el 28 de marzo, después de que la primera práctica oficial se realice el martes 24 de marzo. El Mundial absoluto regresa a Praga después de 33 años, ciudad que ya fue sede en 1962 y 1993.

Donovan Carrillo, confirmado para Praga 2026 | ISU Skating

Carrillo llega a esta cita tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde finalizó en el lugar 22 tras registrar 219.06 puntos totales, superando la marca que había conseguido en Beijing 2022 (218.13). En Italia logró su mejor puntuación del año y aterrizó por primera vez en 2026 el salto ‘toeloop cuádruple’, elemento clave en la evolución técnica de su programa.

¿Cuál ha sido la mejor participación de Donovan Carrillo en Campeonatos Mundiales?

El Campeonato Mundial ha sido un escenario recurrente en la trayectoria del mexicano. Su debut ocurrió en Milán 2018, cuando con 18 años finalizó en la posición 22, convirtiéndose en el primer mexicano en competir en una justa mundial de la especialidad. Un año más tarde, en Saitama 2019, terminó en el lugar 33 tras resentirse de una lesión en el tobillo y quedó fuera de la final.

En Estocolmo 2021 logró avanzar al programa libre y cerró en la vigésima posición. En Montpellier 2022 no pudo competir debido a que sus patines no llegaron a tiempo a la sede francesa, por lo que se retiró del evento. En Montreal 2024 consiguió su mejor resultado en un Mundial: accedió a la final, obtuvo 152.48 puntos en el programa libre y concluyó en el sitio 15.

El antecedente más reciente fue Boston 2025, donde finalizó en la posición 27 y no logró avanzar al programa libre, quedando fuera de la final. Ese resultado marcó un retroceso respecto a su actuación del año previo, por lo que la edición de Praga 2026 representa una nueva oportunidad para recuperar posiciones dentro del ranking mundial.

Praga será por tercera vez en la historia sede del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU, en una edición que incluirá actividad en individuales femenil y varonil, parejas y danza sobre hielo.

