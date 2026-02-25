Oficial: Maximiliano Lovera es nuevo jugador de Santa Fe

El argentino con pasado en Grecia y Chipre llega a préstamo desde Rosario Central por un año.

Maximiliano Lovera, nuevo jugador de Santa Fe / Santa Fe.

Independiente Santa Fe recibe este miércoles a Atlético Nacional en El Campín, en compromiso adeudado por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I. La escuadra ‘Cardenal’ viene de vencer a Junior 2-1, en lo que fue su primer triunfo en el certamen en condición de local. Pablo Repetto espera sostener el envión anímico para el juego de esta noche.

Sin embargo, el técnico uruguayo sigue ultimando detalles de lo que será la plantilla final para el encare de este primer semestre del año, en el que ya consiguió el primer objetivo, al salir campeón de la Superliga venciendo a Junior 4-1 en el global, no obstante sigue lo más importante el torneo liguero y la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Por tal motivo el club confirmó en la antesala del juego contra los ‘Verdolagas’ la llegada de Maximiliano Lovera, el futbolista que actúa en todo el frente de ataque llega procedente de Rosario Central, arriba por primera vez al fútbol colombiano a préstamo por un año con opción de compra para el ‘Cardenal’.

Los números de Maximiliano Lovera:

246 partidos como profesional, 11 goles y 27 asistencias.

Trayectoria: Rosario Central y Racing de Argentina, Olympiacos y Ionikos Nikeas de Grecia y Omonio Nikeas de Grecia.

Palmarés

Copa Argentina | Rosario Central | 2017/18.

Superliga de Grecia | Olympiacos | 2019/20.

Copa de Grecia | Olympiacos | 2019/20.

Copa de Chipre | Omonio Nikeas | 2021/22.

Copa de Liga | Rosario Central | 2023.

Liga de Argentina | Rosario Central | 2025.

Desde hace un par de días Santa Fe aseguró que tras la caída del fichaje Brayan Ceballos, ya no iba en búsqueda de más defensas, que las 2 posiciones a cubrir para cerrar el libro de pases iban a ser con 2 jugadores en el frente de ataque, dicho esto Maximiliano Lovera cae ‘como anillo al dedo’ para el ‘Primer Campeón’.

El cierre del libro de pases

En las inscripciones del ‘León’ ante Dimayor para este 2026-I había un ‘lunar’, se desconocía el futuro de Jeison Angulo, el lateral izquierdo no había sido convocado en los 9 partidos oficiales que ha jugado el club en lo que va del año, sin embargo el ex-Tolima, Junior, Deportivo Cali y otros clubes recibió el llamado para el juego de esta noche contra Nacional.

En cuanto a Jader Obrian, el extremo proveniente de Estados Unidos, hizo presencia en el duelo ante Junior en la tribuna, el extremo sigue entrenando en la Sede Deportiva de Tenjo, se espera que continúe con su adaptación, que la documentación esté lista para oficializarlo y este jugador cerrará el libro de pases con los 25 cupos.

