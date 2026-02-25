¡El Mundial en México no está en duda! Mikel Arriola fija su postura tras incertidumbre

Afirmó que las tres sedes contempladas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) mantienen firme su lugar dentro de la organización del torneo más importante del planeta

El Mundial de 2026 en México no está en duda. Así lo aseguró el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, Mikel Arriola, quien afirmó que las tres sedes contempladas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) mantienen firme su lugar dentro de la organización del torneo más importante del planeta.

Durante la inauguración del Segundo Congreso de Futbol Formativo, celebrado en Querétaro, el directivo aprovechó el escenario para enviar un mensaje de certeza. En medio de versiones y cuestionamientos surgidos en los últimos días, reiteró que el país cumple con los requisitos necesarios para albergar partidos de la Copa del Mundo.

Arriola subrayó que el respaldo institucional es total y recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha refrendado el compromiso del Gobierno federal con el evento. Además, señaló que distintos mandatarios estatales han manifestado públicamente su apoyo a la organización.

“Las condiciones para el Mundial son las óptimas, así será. Lo han repetido varios gobernadores, incluido el mandatario del estado de Jalisco (Pablo Lemus) y el del estado de Querétaro (Mauricio Kuri). La comprobación de esto, es que hoy (miércoles), tendremos un partido importantísimo que es de preparación para nuestra selección. Hoy, tenemos ya aquí, al equipo nacional como prueba de que tenemos todas las condiciones en México, para ser un buen anfitrión del Mundial”, expresó.

El dirigente consideró que la realización de encuentros internacionales en territorio mexicano demuestra la capacidad operativa y de seguridad para recibir delegaciones extranjeras. La presencia de la selección nacional en Querétaro fue presentada como un ejemplo tangible de que la infraestructura y la logística funcionan conforme a lo planeado.

Las declaraciones se producen luego de que surgiera incertidumbre por hechos de inseguridad registrados el fin de semana pasado, situación que generó debate en torno a la organización de eventos de talla internacional en el país.

En ese contexto, la Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado en el que informó que analizará si su selección realizará el viaje a México para participar en la reinauguración del Estadio Azteca, uno de los inmuebles emblemáticos rumbo a 2026.

Pese a ello, la postura oficial de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX se mantiene sin cambios: México conserva sus tres sedes mundialistas y continúa con la preparación para recibir la Copa del Mundo, evento que marcará un momento histórico al celebrarse por tercera vez en territorio nacional.

