Deportes Tolima vs Deportivo Táchira, en vivo: horario y dónde ver la fase II de la Copa Libertadores 2026

El Manuel Murillo Toro será el encargado de conocer a un nuevo clasificado a la próxima instancia de la Copa.

Tolima vs Táchira, Copa Libertadores 2026: cómo seguirlo en vivo. | Claro Sports

De vida o muerte. Así se puede describir el juego de vuelta de la fase II de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira. Y la razón es sencilla: el vencedor asegurará al menos presencia internacional por los próximos meses. Por ello, este jueves, 26 de febrero, se espera un compromiso muy intenso desde el pitazo inicial en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Horario y dónde ver Tolima vs Táchira de la fase II de la Copa Libertadores 2026

Sobre las 7:30 de la noche (hora COL), Tolima y Táchira definirán al último clasificado a la fase III de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se podrá seguir por TV a través de la pantalla principal de Espn, o también vía streaming con el aplicativo de ‘Disney+’.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Tolima y Táchira

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Así formaría Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Delvin Alfonzo, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Últimos resultados oficiales de Deportes Tolima

23.02 | Cúcuta 3-2 Tolima

19.02 | Táchira 0-1 Tolima | Copa Libertadores

15.02 | Tolima 2-1 Once Caldas

10.02 | Bucaramanga 0-0 Tolima

07.02 | Tolima 0-1 Llaneros

Últimos resultados oficiales de Deportivo Táchira

22.02 | Monagas 2-3 Táchira

19.02 | Táchira 0-1 Tolima | Copa Libertadores

14.02 | Táchira 0-0 Trujillanos

10.02 | Táchira 1-0 The Strongest | Copa Libertadores

06.02 | Portuguesa 1-0 Táchira

🔥🏆 ¡Los primeros tres clasificados a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores! #GloriaEterna pic.twitter.com/3nUDR0Lhmw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 25, 2026

