La jugada de la final de Municipal vs Antigua que no deja dormir a Sebastián Bini: “No sé qué pasó aún”

El mal recuerdo del DT de la sub 20 de Guatemala.

Sebastián Bini y la jugada sin explicación. (captura Video Zona Deportiva)

En mayo del 2025, las finales del Torneo Clausura fueron disputadas por Municipal y Antigua. Tras la igualdad en el juego de ida disputado en el estadio Pensativo, los ‘rojos’ llegaban a El Trébol con la posibilidad de definir ante su afición y no había quien no los tuviera como favoritos a ganar el partido y quedarse con el título, pero la historia diría otra cosa totalmente diferente.

Sebastián Bini, hoy director técnico del seleccionado sub 20 de Guatemala, era quien estaba al mando en Municipal, equipo con el que había ya sido bicampeón y que buscaba obtener el título 33 de la historia para así superar entre otras cosas a Comunicaciones y convertirse en el más ganador de torneos locales de la historia del país, y lo cierto es que estuvo a un mano a mano de lograrlo.

En diálogo con Video Zona Deportiva, el entrenador fue consultado sobre aquella dramática definición en la que termina perdiendo su equipo en el final, habiendo tenido minutos antes del segundo gol de Antigua, un mano a mano de Davis Contreras que hasta el día de hoy, no permite dormir a Bini por lo que ocurrió.

“Son marcas que quedan para siempre, el tiempo cura un poco pero el dolor no se pierde. Fue muy doloroso y triste, estábamos bien más allá de dos lesionados importantes, y para colmo, ese desenlace final en el que la pelota pica y nadie entiende qué pasó. Nunca entendimos qué pasó, porque esa pelota iba adentro”.

En la jugada puntual, el delantero panameño se va mano a mano contra el portero Luis Morán, consigue sacarse la marca de encima y al momento de que sale, este define por encima, la pelota va camino a la portería y en un momento durante el recorrido, impacta en algún objeto contundente que estaba en el césped desviándose por muy poco y haciendo que saliera rozando el poste.

Acto seguido, llegaría el segundo tanto de Antigua a la salida de un tiro de esquina, que implicaría el de la victoria y dolorosa derrota local. Al día de hoy Bini confiesa que es una jugada que se le viene seguido a la cabeza y que no entiende qué pudo ocurrir para que eso se produjera.

