Albert Park rinde homenaje a las mujeres en la Fórmula 1

El GP de Australia bautiza la curva 6 en honor a Laura Müller y Hannah Schmitz por el Día Internacional de la Mujer

Ingenieras homenajeadas por la F1. | REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

El Gran Premio de Australia marcará un momento histórico en la Fórmula 1. La curva seis del circuito de Albert Park llevará oficialmente los nombres de Laura Müller y Hannah Schmitz durante la primera carrera de la temporada 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Se trata de la primera vez que una curva en un trazado del campeonato mundial recibe el nombre de mujeres que actualmente forman parte del paddock. La decisión forma parte de la iniciativa ‘In Her Corner’, impulsada por Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation.

Laura Müller es la ingeniera de carrera de Esteban Ocon en Haas. Desde el inicio de la temporada 2025 se convirtió en la primera mujer en desempeñar ese cargo a tiempo completo en la categoría. Ocon ha destacado que es “increíble trabajar con ella” y calificó su trayectoria como “impresionante”.

Por su parte, Hannah Schmitz es una de las responsables de la estrategia en Red Bull Racing. Ingresó al equipo en 2009 y desde 2021 ocupa el puesto de ingeniera principal de estrategia. Ha sido pieza clave en múltiples victorias y podios del equipo, además de figurar entre las pocas mujeres que han subido al podio para recibir el trofeo de constructores.

Schmitz explicó que siempre sintió curiosidad por entender cómo funcionan las cosas y que encontró en la ingeniería el espacio ideal para desarrollarse. “Me encanta mi trabajo y si tienes el privilegio de elegirlo, asegúrate de que sea el rol adecuado para ti”, expresó.

Müller subrayó el impacto del programa ‘In Her Corner’. “Si puedes verlo, puedes serlo. Cuanto más hagamos para visibilizar los logros de las mujeres en ingeniería, mejor”, afirmó. También señaló que espera que este reconocimiento motive a niñas y jóvenes a seguir carreras en disciplinas STEM.

Desde el ámbito institucional, Katherine Richards, ingeniera jefe de Engineers Australia, sostuvo que el homenaje reconoce el talento y liderazgo de dos profesionales que están redefiniendo la Fórmula 1 y la ingeniería en general.

Con esta designación, la curva seis deja de ser solo un punto técnico del circuito para convertirse en un símbolo. Albert Park inscribe así un precedente en la historia del campeonato al visibilizar el impacto femenino en la máxima categoría del automovilismo.

