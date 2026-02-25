¡Vuelve y juega! Millonarios presenta otra queja formal por decisiones arbitrales

La directiva azul muestra nuevamente su inconformismo ante la Comisión Arbitral por la actuación de Carlos Ortega en Techo.

El 2026 no está siendo un año querido para Millonarios. Y si desde el desayuno se conoce la cena, tal parece que más canas les estarán saliendo a la directiva. Porque no sólo los malos resultados vienen arropando al Embajador. Algunas decisiones arbitrales también pueden ser caso de estudio en la actualidad. La más reciente actuación de Carlos Ortega en la derrota ante Internacional de Bogotá ha hecho explotar a la dirigencia azul, la cual, por medio de una extendida misiva, presentó una queja formal a la Comisión Arbitral.

Y es que ni en tiempos del VAR se salva Millonarios. Al punto de perder la paciencia y alzar su voz como motivo de protesta. Justamente, en una carta con muchos detalles, la directiva del elenco capitalino solicitó a la Comisión que se realice una revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo durante el partido. Todo en relación con las dos jugadas -posibles penales no sancionados a Mackalister y Leo Castro- que presuntamente alteraron de cierta forma el resultado final.

Con respecto a la acción justo antes de irse al descanso, la cual inicialmente terminó con la expulsión de Carlos Vivas y el penal señalado sobre Mackalister -decisión que luego fue cambiada-, Millonarios expuso: “En el minuto 45 del partido, el árbitro central decretó una pena máxima a favor de Millonarios y expulsó al jugador Carlos Vivas. Es decir, el árbitro tomó una decisión en los términos del numeral II del apartado I del protocolo: principios, aspectos prácticos y procedimientos del VAR, contenido en las reglas de juego de la International Football Association Board (IFAB)”.

A lo que añade: “La decisión inicial del árbitro no se modificará salvo si se ha producido un error claro, obvio y manifiesto. En primera medida, como se observa en las imágenes. El árbitro estaba en una ubicación adecuada y directa para observar la acción de forma clara en tiempo real en el marco de la dinámica de juego correspondiente. Sin perjuicio de que a Millonarios no le corresponde realizar un análisis técnico-arbitral sobre la decisión adoptada por el árbitro central conforme a las reglas IFAB. Resulta incuestionable e incontrovertible que, como se explicará en la presente comunicación, independientemente del sentido de la decisión inicial del árbitro, en el presente caso no se cumple con el presupuesto objetivo que le otorga competencia de chequeo al VAR. En tanto de ninguna manera se configura un error claro, obvio y manifiesto”.

El agarrón a Leo Castro

Pero la cuestión fue mucho más allá. Porque en la parte complementaria hubo otra acción que no pasó de agache para el visitante, y tuvo que ver con la sujeción contra el atacante Leo Castro. Sobre ello, esto reiteró el club: “Respetuosamente queremos manifestar a la Comisión Arbitral que consideramos que el árbitro incurrió en otro grave y flagrante error al no sancionar con tiro penal un hecho ocurrido en el minuto 90+2. Otra jugada que también involucra al jugador No. 2 de Internacional de Bogotá”.

“En las imágenes se observa que el jugador No. 2 no solo sujetó al jugador de Millonarios, sino que dicha sujeción claramente dificultó su movimiento. Como es bien sabido por la Comisión Arbitral, en las reglas IFAB en ningún momento se requiere que la sujeción sea violenta o haga caer al jugador afectado al terreno de juego. Sino únicamente que dificulte su movimiento”, concluyó.

¿Y los audios del VAR?

Ya, por último, y con la intención de no alargar mucho más la tormenta. Desde la directiva azul se espera que salgan a la luz pública tanto las imágenes como el audio del VAR para conocer los procedimientos adoptados por el cuerpo arbitral y para determinar si se cumplió el criterio general establecido.

