Genk vs Dinamo Zagreb, en vivo: transmisión partido Europa League 2026 en directo

La UEFA Europa League continúa en vivo por Claro Sports. Este jueves 26 de febrero el KRC Genk recibe al Dinamo Zagreb en acción del partido de vuelta de los Playoffs. El duelo, a celebrarse en el Cegeka Arena de Genk, en Bélgica, pone frente a frente a dos equipos que buscan sellar el boleto a la ronda de octavos de final.

Los locales llegan con cómoda ventaja al duelo de hoy, después de imponerse de visita 1-3 en el cotejo de ida. Los dirigidos por Nicky Hayen se impusieron en el primer capítulo gracias a los goles de Bryan Heynen y un doblete de Zakaria El Ouahdi. Sigue el partido de vuelta en vivo por la señal de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Genk vs Dinamo Zagreb hoy 26 de febrero?

El partido entre el Genk y el Dinamo Zagreb se disputará hoy jueves 26 de febrero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). En Claro Sports nuestra transmisión comenzará diez minutos antes, con toda la previa desde Bélgica.

Genk vs Dinamo Zagreb: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los Playoffs de la Europa League 2026?

Genk vs Dinamo Zagreb se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. En México no hay señal de transmisión disponible.

