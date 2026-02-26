Frenkie de Jong, lesionado: ¿Qué tiene y cuánto tiempo estará fuera el mediocampista del Barcelona?

El neerlandés sufrió lesión en el bíceps distal derecho y estará entre 5 y 6 semanas fuera, perdiéndose partidos clave de Liga, Copa y Champions

El FC Barcelona confirmó la lesión de Frenkie de Jong mediante un comunicado médico oficial, encendiendo las alarmas en un momento clave de la temporada. El mediocampista neerlandés sufrió la dolencia durante el entrenamiento matutino y ya conoce el diagnóstico definitivo.

La noticia supone un golpe importante para el esquema de Hansi Flick, ya que De Jong es uno de los futbolistas con mayor influencia en la construcción del juego y en el equilibrio del equipo. Su ausencia obliga a replantear la rotación en una etapa con compromisos decisivos.

En un principio se hablaba de una lesión muscular en la parte posterior del muslo, pero el parte médico oficial precisó la zona afectada y estableció un periodo concreto de recuperación. El escenario ahora es más claro y también más extenso de lo previsto inicialmente.

Con el calendario apretado entre Liga, Copa y competiciones europeas, el Barcelona perderá a uno de sus titulares habituales durante más de un mes, lo que condiciona tanto la planificación táctica como la gestión de cargas en la medular.

¿Qué lesión tiene Frenkie de Jong?

El club emitió el siguiente comunicado: “El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas”.

El diagnóstico confirma una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, una zona muscular que exige precaución en los tiempos de regreso para evitar recaídas. El periodo estimado de baja será de entre cinco y seis semanas, lo que amplía el margen respecto a los primeros reportes iniciales que hablaban de tres o cuatro semanas.

¿Qué partidos se perdería Frenkie de Jong?

A día de hoy, lo más claro es que no estará ante el Villarreal y que tampoco llegaría al cruce copero contra el Atlético de Madrid. En el calendario oficial publicado por LaLiga para el Barcelona aparecen, al menos, estos compromisos en las próximas semanas: Villarreal (28/02), Atlético (Copa, 03/03), Athletic (08/03), Sevilla (15/03), Rayo Vallecano (22/03) y Atlético (05/04). Además, afectaría el cruce de octavos de Champions, programados para el 10-11 de marzo (ida) y 17-18 de marzo (vuelta).

Historial de lesiones de Frenkie de Jong

El dato que explica el impacto de su baja es simple: esta temporada venía con carga alta de minutos. De Jong ha disputado 31 partidos entre Liga, Copa, Champions y Supercopa, con 2 mil 425 minutos en los que ha aportado 1 gol y 7 asistencias, por lo que su ausencia obliga a Flick a reconfigurar piezas en plena exigencia competitiva.

En los últimos años, su historial tiene un punto especialmente sensible: los problemas de tobillo en la 2023/24, con periodos de ausencia prolongados y varias recaídas, según el registro de lesiones que compila su disponibilidad y partidos perdidos.

Más atrás aparecen también una lesión de rodilla en 2022/23 y episodios musculares puntuales en distintas temporadas, además de procesos menores como fiebre o indisposición, un patrón que suele empujar a los cuerpos médicos a dosificar los regresos cuando la dolencia es muscular.

