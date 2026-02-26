América vs Tigres en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de Liga MX 2026

Los felinos buscan romper una racha de dos derrotas al hilo y de paso sacudirse el dominio reciente de las Águilas. Mira la previa

América vs Tigres, en vivo el partido de la Liga MX Clausura 2026 | Claro Sports

América y Tigres se medirán este sábado 28 de febrero en el cierre de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En uno de los partidos más atractivos de la fecha, las Águilas recibirán a los de la UANL en la capital mexicana, en un partido a disputarse en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Ambos equipos llegan parejos en el papel. Los dirigidos por André Jardine son séptimos de la tabla general con 11 puntos, gracias a sus tres triunfos, dos empates y dos derrotas, con siete goles a favor y tres en contra (segunda mejor defensiva del certamen).

Del otro lado, los pupilos de Guido Pizarro marchan octavos de la clasificación con 10 unidades, después de sus tres victorias, una igualdad y tres descalabros, con 11 goles anotados y ocho recibidos.

América llegará a la cita con tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, el más reciente un contundente 0-4 sobre el Puebla; del otro lado Tigres registra dos caídas consecutivas, 2-1 en su visita a Cruz Azul en la jornada seis y 1-2 frente a Pachuca en casa en la fecha siete.

¿Quién transmite en vivo el América vs Tigres y dónde ver el partido de este 28 de febrero de 2026?

América vs Tigres se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX; para Estados Unidos la transmisión estará a cargo de Univisión y TUDN. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del América vs Tigres para la jornada 8 del Clausura 2026

La principal ausencia de los Tigres estará en el sector defensivo, donde no contarán con Joaquim. El defensa central brasileño fue expulsado durante la derrota del pasado fin de semana ante Pachuca, por lo que su lugar sería ocupado por Juan José Purata.

Del lado de los locales, plantilla completa para buscar su cuarto triunfo del campeonato. Aquí las posibles alineaciones:

América.- Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Aaron Mejía, Christian Borja, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín.

Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Aaron Mejía, Christian Borja, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín. Tigres.- Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Juan José Purata, Jesús Garza, Vladimir Loroña, Fernando Gorriarán, Rómulo, Ángel Correa, Diego Lainez, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Tigres

El América llega con los antecedentes a favor sobre Tigres. Las Águilas tienen 12 victorias, dos empates y una derrota en sus últimos 15 enfrentamientos ante los de la UANL. Por si fuera poco en los dos últimos duelos directos los capitalinos se impusieron y marcaron tres goles: 1-3 de visita en el Apertura 2025 y 3-0 en casa en el Clausura 2025.

La última vez que Tigres derrotó al América en Liga MX fue en julio de 2024, con un 1-0 en la fecha 3 del Apertura. Antes de dicho triunfo, su último cotejo ganado fue en los cuartos de final de ida del Apertura 2019. A continuación los últimos resultados:

Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

América 3-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2025

Tigres 1-0 América | Jornada 3 | Apertura 2024

América 2-0 Tigres | Jornada 11 | Clausura 2024

América 3-0 Tigres | Final vuelta | Apertura 2023

Tigres 1-1 América | Final ida | Apertura 2023

Te puede interesar: