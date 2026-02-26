AEL Limassol vs APOEL en vivo: horario y dónde ver el partido de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre 2025

El portero mexicano regresa a la actividad en el fútbol chipriota. Sigue el partido en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

Guillermo Ochoa vuelve a la actividad en Chipre | Claro Sports

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol regresan a la actividad este sábado 28 de febrero, cuando reciban al APOEL FC en partido correspondiente a la jornada 24 de la Primera División de Chipre. El encuentro, a disputarse en el Limassol Arena, podrá seguirse en vivo y en directo en México a través de la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Para el portero mexicano será el regreso bajo los tres postes, luego de perderse el triunfo de su equipo 0-2 ante el Enosis Neon Paralimni debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Sin el cancerbero azteca, el AEL se impuso con Panagiotis Kyriakou como guardián del marco.

En la actual temporada Guillermo Ochoa ha sido titular en 19 de los 20 cotejos posibles de liga. Desde su aparición en la fecha 4 ante el Omonia Nicosia, el mexicano ha disputado 1710 minutos y ha recibido 27 goles. El balance del AEL Limassol con Ochoa en la portería es de ocho victorias, dos empates y nueve derrotas. En cinco ocasiones ha dejado su meta en cero.

A nivel colectivo el AEL marcha en la séptima posición de la tabla con 33 puntos, con 10 victorias, tres empates y 10 derrotas. Del otro lado un APOEL que es quinto de la clasificación con 39 unidades, gracias a sus 11 triunfos, seis igualdades y seis descalabros.

Horario del AEL Limassol vs APOEL FC de la jornada 24 de la Liga de Chipre 2025

El duelo correspondiente a la jornada 24 de la Liga de Chipre 2025 se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión de Claro Sports arrancará 10 minutos antes, es decir a las 08:50 horas.

¿Dónde ver en vivo el AEL Limassol vs APOEL FC en México?

Recuerda que, si te encuentras en México, en Claro Sports puedes seguir este partido entre AEL Limassol y APOEL, así como el resto de los encuentros en casa del equipo de Guillermo Ochoa durante lo que resta de la temporada. Nuestra multiplataforma te ofrece la transmisión en directo a través de la señal de televisión, el sitio web y el canal de YouTube, con cobertura completa y acceso desde cualquier dispositivo para territorio mexicano.

Antecedentes y últimos resultados del AEL Limassol vs APOEL FC en la Liga de Chipre

La última vez que el AEL Limassol y el APOEL FC se enfrentaron fue el 23 de noviembre de 2025, con victoria a favor del equipo de Ochoa por 1-2. La visita se llevó los tres puntos en la jornada 11 gracias a los goles de Sergio Conceicao y Andreas Makris, este último al minuto 90+6. A continuación los últimos resultados:

APOEL 1-2 AEL Limassol | Jornada 11 | 2025-26

AEL Limassol 1-2 APOEL | Jornada 23 | 2024-25

APOEL 4-0 AEL Limassol | Jornada 10 | 2024-25

AEL Limassol 1-1 APOEL | Jornada 24 | 2023-24

APOEL 1-0 AEL Limassol | Jornada 11 | 2023-24

