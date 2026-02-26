Hugo Rodallega, certero: “No fue falta”

El delantero santafereño habló con los medios de comunicación sobre la polémica falta.

Hugo Rodallega y la falta vs Nacional / Vizzor Image.

Horas después de lo que fue la victoria de Atlético Nacional sobre Independiente Santa Fe en el marco de la fecha 5 de la Liga BetPlay 20026-I, crece la polémica sobre el gol anulado al cuadro ‘Cardenal’ en los últimos minutos del compromiso, que pudo haber sido el empate, sin embargo Diego Ulloa decidió conceder falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Acerca de la jugada, el mismo goleador del cuadro bogotano dio su punto de vista: “No fue falta, ¿para ustedes fue falta? Incluso le podés preguntar a un hincha de Nacional y te va a decir que no fue falta, él mismo lo está diciendo, fue viveza de él y error del árbitro. Es una jugada que no es falta por ningún lado”.

“Los mismos comentaristas estaban diciendo en la transmisión, que cómo es posible que se cobre una falta de esas en el fútbol. Es algo a revisar. Quizá es la interpretación de él, es la opinión de él. Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero bueno… son cosas de las que si ya hablo, lo que siento en este momento me meto en un problema. Las imágenes son claras, todos en el fútbol lo vieron”, agregó.

“El hincha independientemente del equipo que sea, es una falta que no existe en ningún momento, ni siquiera saqué el brazo para empujarlo, puse el cuerpo, es algo normal que en el fútbol no se pita”, añadió en diálogo con El Deportivo en la zona mixta de El Campín.

“El árbitro me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes se habla de dar continuidad, que no todo contacto es falta, pero después no lo pone en práctica. Así es difícil”, ultimó el artillero sobre lo que se conversa con todos los colegiados en la previa del partido.

Después de la derrota, Independiente Santa Fe sigue estando mal parado en la tabla de posiciones. El cuadro bogotano marcha 12 con 10 unidades en 9 compromisos, tiene 1 ó 2 partidos más que otros clubes del fútbol colombiano. Su próximo compromiso será el 14 de marzo ante Alianza, nuevamente en El Campín, la fecha 10 ante Deportes Tolima en Ibagué está pendiente por elecciones en el país.

