Posibles alineaciones de Once Caldas vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

El cuadro ‘Albo’ espera sumar 3 puntos importantes, ante un equipo que pelea descenso.

Posibles Once Caldas Vs Chico
Posibles alineaciones Once Caldas Vs Chicó / Claro Sports.

Continúa la actividad de la jornada 9 del Fútbol Profesional Colombiano. Este viernes, Once Caldas recibe a Boyacá Chicó en el Estadio Palogrande de Manizales. El cuadro del ‘Arriero’ viene de vencer a Fortaleza, mientras el tunjano cayó en casa contra Águilas Doradas.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Juan Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Luis Sánchez, Iván Rojas; Jefry Zapata, Michael Barrios y Dayro Moreno.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Emiliano Denis; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Jesús Campo, Yesús Cabrera, Ítalo Montaño; Delio Ramírez, Jhonny Jordán y Jairo Molina.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre ”Albos’ y ‘Ajedrezados’ está pactado para este viernes, 27 de febrero, a partir de las 08:30 de la tarde (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Once Caldas:

  • 21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza.
  • 15.02.2026 | Deportes Tolima 2-1 Once Caldas | Fecha 7.
  • 12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior | Fecha 6.
  • 08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas | Fecha 5.
  • 01.02.2026 | Once Caldas 1-1 Jaguares | Fecha 4.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

  • 22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.
  • 15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó | Fecha 7.
  • 12.02.2026 | Boyacá Chicó 5-0 Jaguares | Fecha 6.
  • 07.02.2026 | Junior 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 5.
  • 31.01.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe | Fecha 4.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Juez central: José Ortiz.
  • Asistente 1: John Reyes.
  • Asistente 2: Cristian Mosquera.
  • Cuarto árbitro: Jhon Gallego.
  • VAR: Leonard Mosquera.
  • AVAR: Esnaider Pontón.

