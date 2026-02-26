World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco

El organismo internacional explicó que la medida responde a un análisis detallado del contexto actual en la zona

World Aquatics anunció la cancelación de la fecha de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco. La decisión se tomó tras un proceso de evaluación realizado en conjunto con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el CODE Jalisco, quienes decidieron cancelar el evento ante los hechos de violencia que se vivieron en Jalisco el pasado fin de semana.

El organismo internacional explicó que la medida responde a un análisis detallado del contexto actual en la zona. “World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”, señala el comunicado oficial.

La federación internacional precisó que la determinación se basa en una revisión integral de las condiciones de seguridad pública en la zona: “Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, añade el documento.

La noticia impacta directamente en el calendario competitivo de los clavadistas, tanto mexicanos como internacionales, que tenían previsto sumar puntos clave rumbo a la Súper Final del circuito. Zapopan figuraba como una de las escalas estratégicas de la temporada 2026.

En el mismo comunicado, World Aquatics reconoció el trabajo de las autoridades deportivas nacionales y locales en la organización del evento. “World Aquatics agradece a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante todo el evento. World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan”, destacó el organismo.

Para los atletas, el ajuste también modifica el camino hacia la instancia decisiva del circuito. La clasificación para la Copa Mundial de Clavados – Súper Final, que se celebrará en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, ya no considerará la etapa mexicana.

En su lugar, el criterio de acceso se basará exclusivamente en los resultados obtenidos en la parada de la Copa Mundial de Clavados en Montreal, la cual se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, que ahora adquiere mayor relevancia dentro del calendario internacional.

La cancelación se suma a un contexto donde distintos eventos deportivos han estado bajo revisión por cuestiones de seguridad en el país. Mientras tanto, los organizadores dejan abierta la posibilidad de que Zapopan pueda albergar futuras competencias una vez que existan condiciones adecuadas para garantizar la protección de atletas, entrenadores y delegaciones.

Te puede interesar: