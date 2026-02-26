La decisión del Fantasma Figueroa que ya se hizo cábala en Comunicaciones

Comunicaciones ganó el Clásico 336 y Fantasma Figueroa tomó una decisión que ya empieza a repetirse y generar polémica.

Comunicaciones venció a Municipal en el Clásico 336 | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a celebrar en el Clásico 336 tras imponerse 1-0 a Municipal en el Cementos Progreso, en una noche que significó mucho más que tres puntos. El triunfo no solo impulsó al equipo al segundo lugar del Clausura 2026, sino que también le permitió tomar aire en la tabla acumulada, donde logró distanciarse momentáneamente de la zona de descenso. En medio de la euforia, hubo una decisión que volvió a llamar la atención y que empieza a repetirse como una costumbre.

El único tanto del partido llegó al minuto 32, tras un tiro de esquina que terminó con la pelota suelta en el área. Wilson Pineda apareció con determinación para definir el 1-0 en un encuentro cerrado, disputado y de alta tensión. Fue un clásico típico, donde el orden, la concentración y la eficacia en pelota parada marcaron la diferencia.

Pero mientras los jugadores atendían a la prensa y celebraban con la afición, el técnico Marco Antonio Figueroa volvió a marcharse sin brindar declaraciones. No es la primera vez que sucede. El “Fantasma” ha optado por el silencio en varias jornadas recientes, tanto de local como de visitante, y su ausencia ante los micrófonos empieza a interpretarse como algo más que una simple casualidad.

El gol y la palabra de la noche: Wilson Pineda

Si Figueroa eligió el mutismo, Wilson Pineda asumió el protagonismo. El defensor crema no solo marcó el gol de la victoria, sino que también habló con emoción tras el partido. “El clásico se juega como una final; son partidos distintos, diferentes, en los que sabemos que la intensidad es muy alta”, expresó. Para él, los tres puntos eran fundamentales no solo por la rivalidad, sino por lo que representan en la lucha por escalar posiciones y alejarse del descenso.

Pineda también recordó el proceso complicado que vivió tras una lesión. “Hemos pasado un proceso muy difícil y complicado… después de una lesión cuesta recuperar el ritmo”, reconoció. Sin embargo, destacó que el trabajo constante lo llevó a este momento. Sobre su gol, fue claro: “No soy un jugador de muchos goles, pero creo que son anotaciones muy importantes para mí y para mi carrera”. El tanto no solo inclinó el clásico, sino que reforzó su confianza y la del grupo.

El defensor dedicó la victoria a su familia, especialmente a su esposa y a su hijo Kendrick, próximo a cumplir tres años. “Lo más valioso fueron los tres puntos que celebramos con nuestra gente y con nuestra familia”, comentó con emoción. Además, resaltó el orden táctico y el esfuerzo colectivo, destacando el aporte del arquero Fredy Pérez para mantener el cero en el arco.

Mientras tanto, el silencio del Fantasma Figueroa sigue dando de qué hablar. Algunos lo interpretan como una cábala que coincide con los buenos resultados; otros recuerdan que la polémica ha acompañado históricamente al estratega chileno. Lo cierto es que en Comunicaciones no solo se gana en la cancha: también se juega el clásico fuera de ella. Y por ahora, el Fantasma ha decidido que su mejor mensaje es el silencio.

Te puede interesar –