¿Fue penal para Nacional y gol legítimo de Santa Fe? Los protagonistas responden

El partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe terminó con victoria ‘verdolaga’ tras varias jugadas polémicas.

Polémicas en el Santa Fe vs Atlético Nacional | Vizzor

La mitad de la última semana del mes de febrero se la tomó el Fútbol Profesional Colombiano. El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional hizo vibrar el Nemesio Camacho El Campín con más de 25 mil asistentes. El juego terminó con victoria ‘verdolaga’, pero las polémicas no demoraron en llegar.

Al minuto 60, Milton Casco se proyectó notablemente en la banda izquierda y pisó el balón dentro del área de Santa Fe. Un amague que dejó mal parado a Daniel Torres, quien lo termina tocando en su pie derecho. El toque no se cuestiona, pero la intensidad hace que las redes se hayan inundado de comentarios.

¡PENAL PARA NACIONAL! Milton Casco cayó en el área por un toque de Daniel Torres. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/alrkcFXqWr — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Luego, al minuto 85, Emmanuel Olivera lanzó un balón largo para Hugo Rodallega, quien no logra controlar, pero que termina en un gran error de Simón García que le sirve el gol de Omar Fernández. Una anotación que hubiera significado el empate del conjunto ‘cardenal’. Diego Ulloa, apoyado en su juez de línea, anuló el gol por una supuesta falta del delantero y capitán de Santa Fe.

¡GOL ANULADO DE SANTA FE! Omar Frasica de cabeza anotaba el 2-2 pero el juez central decretó una falta previa de Hugo Rodallega ante César Haydar. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/mK6JJz2Okg — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Las declaraciones de los protagonistas de Santa Fe y Nacional

“Acabé de ver la jugada. No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. Ahí también me dejó la marca. La del primer tiempo y la del empujón también. El fútbol es de contacto, yo creo que fui más vivo, era un 50/50. Pero me quedo con que sí fue falta. También fue error mío no haber cabeceado, pero igual iba a ser falta” afirmó César Haydar, defensor central de Atlético Nacional.

“No quiero hablar del arbitraje, pero hubo un contacto de los que hay muchos en el juego. Yo no puedo hablar y no quiero. Lo único que puedo decir que el fútbol es un deporte de contacto y no todo contacto es falta”, señaló Pablo Repetto, DT de Santa Fe. Misma línea que siguió Weimar Asprilla, guardameta del León: “Esas son cosas que no nos competen a nosotros”.

Entre tanto, una de los voces más esperadas era la de Hugo Rodallega, gran protagonista del empate no válido de Frasica. Sobre dicha acción, el capitán exclamó: “Los mismos comentaristas estaban diciendo en la transmisión que cómo es posible que se cobre una falta de esas en el fútbol. Es algo a revisar. Quizá es la interpretación de él, es la opinión de él. Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero bueno… son cosas de las que si yo hablo lo que siento en este momento me meto en un problema. Las imágenes son claras, todos en el fútbol lo vieron”.

Ya, por último, Daniel Torres también se sumó a la polémica. “En el fútbol a veces se juega con viveza, pero a los vivos hay que meterles mano. No nos corresponde a nosotros, para eso hay entes que deciden. Veremos qué pasa. Son acciones que no necesitan opiniones. Para qué opinamos si la acción habla por sí sola… Entiendo que toda jugada se revisa, pero lo dicho, la acción habla por sí sola”.

