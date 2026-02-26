David González, sin ‘pactos’ en la portería del América

El cuadro vallecaucano cuenta con una de las vallas menos vencida en esta Liga BetPlay. Jorge Soto detalla ciertos ‘trucos’.

Jorge Soto y Jean Fernandes, en un calentamiento con América. | VizzorImage

Al César lo que es del César. Porque si algo caracteriza a este América de Cali es su fortaleza en el arco. Y bueno, es entendible. Si es David González el encargado de hacer sonar el saxofón, es entendible que la melodía vaya acorde en Jorge Soto y Jean Fernandes, una dupla que ha sabido ‘blindar’ la portería americana y se ratifica como una de las vallas menos vencida en el actual campeonato.

Y es que, si en el fútbol moderno no pasa por alto el tema de rotación, David González tampoco ha querido pasar por agache con este tema en su pórtico. Inclusive, tal parece que la única posición que viene siendo un misterio por resolver en el cuadro vallecaucano es la del ‘1’. Pero si hay garantías hay tranquilidad. Y las actuaciones de Soto y Fernandes continúan siendo aceptadas por el DT.

No obstante, el interrogante siempre va a surgir en medio del desierto, y ha sido el mismo Jorge Soto el encargado de tranquilizar cualquier regate por parte de todo el entorno americano. Justamente, en medio de una entrevista en el programa ‘El Parche del Fútbol Cali’, el golero pereirano aseguró que no hay debate de por medio de cuál partido es el elegido para él o Jean Fernandes.

“No es que uno llegue a un acuerdo, no es que haya una negociación, no es que uno escoja, no. En el club hay un encargado de armar el once inicial y escoger los suplentes para cada partido, y ese es el entrenador (David González) en compañía de su cuerpo técnico. Ellos son los que deciden quién juega y quién no. Y es su trabajo y para eso han sido contratados. Nosotros, como jugadores, fuimos contratados para prepararnos, para entrenar día a día y estar preparados cuando ese cuerpo técnico nos necesite”, sentenció Soto.

América, de las vallas menos vencidas

Tras siete fechas disputadas en la Liga BetPlay 2026-I, la ‘pandilla’ de David González se encuentra en el podio de los clubes con menos goles encajados por el momento (5). Listado que encabezan Atlético Nacional y Bucaramanga, quienes solamente han recibido cuatro dianas, respectivamente.

