Savino del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara, en vivo el Playoff de la Champions League de voleibol femenil

El Savino Del Bene Scandicci se juega la vida este miércoles 25 de febrero de 2026 en el partido de vuelta de los playoffs de la CEV Champions League ante el Igor Gorgonzola Novara. Tras la derrota por 3-1 sufrida en la ida en el Pala Igor, el conjunto de Marco Gaspari necesita ganar por 3-0 o 3-1 en casa (Pala BigMat de Florencia) para forzar el decisivo Golden Set y mantener vivo el sueño europeo. El gran desafío para Scandicci será frenar a una Tatiana Tolok que llega en estado de gracia tras anotar 32 puntos en el primer encuentro, mientras que las locales confiarán en la potencia de Ekaterina Antropova y la experiencia de Britt Herbots para intentar la remontada.

