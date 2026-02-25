Achuapa vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ofrece un atractivo duelo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde Achuapa recibirá a Xelajú MC en un enfrentamiento directo por los primeros puestos de la tabla. El conjunto cebollero intentará prolongar su racha positiva y hacerse fuerte en casa, mientras que los chivos buscarán dar un golpe como visitantes para acercarse aún más a la zona alta del campeonato.

Achuapa suma 14 puntos y se ubica en el tercer lugar de la clasificación, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Rafael Loredo ha mostrado una notable recuperación tras iniciar el torneo con dos caídas consecutivas, ya que desde entonces acumula seis partidos sin perder, racha que se extendió en la última jornada con el empate 1-1 frente a Malacateco como visitante. Además, los orientales llegan motivados por su fortaleza en casa, donde han ganado sus últimos tres compromisos.

Por su parte, Xelajú MC tiene 13 unidades y ocupa el cuarto puesto, luego de registrar cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. El equipo comandado por Roberto Hernández ha tenido un rendimiento irregular que le ha impedido escalar más posiciones, aunque en la fecha anterior logró un valioso triunfo 2-1 ante Mixco en condición de local. El gran desafío para los quetzaltecos será mejorar su desempeño fuera de casa, ya que han perdido sus últimos tres encuentros como visitantes y solo han conseguido un empate en esa condición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Achuapa vs Xelajú MC de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa y Xelajú MC está programado para el miércoles 25 de febrero a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Winston Pineda Gudiel. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Xelajú MC hoy

Ni Achuapa ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa: Ederson Cabezas; Dayron Suazo, Yeison Carabalí, José Corado, Mathius Gaitán; Kevin Tiul, Jomal Williams, Isaías de León, Diego Palma, Cristian González; y Jair Asprilla. DT: Rafael Loredo.

Xelajú MC: Nery Lobos; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruiz; Maynor de León, Yilton Díaz, Antonio López, Ricardo Márquez; Derrikson Quirós y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Achuapa y Xelajú MC:

9 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 0-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 7 de septiembre de 2025 | Achuapa 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Xelajú MC 0-3 Achuapa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 19 de enero de 2025 | Achuapa 2-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 27 de octubre de 2024 | Xelajú MC 2-0 Achuapa | Torneo Apertura 2024

