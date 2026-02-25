Mbappé se pierde la vuelta ante Benfica por problemas en la rodilla

El delantero francés es baja por lesión en ligamento de rodilla izquierda para el Real Madrid vs Benfica en Champions

Kylian Mbappé no estará presente en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Real Madrid. El delantero francés es baja en la convocatoria para la vuelta de los Playoffs de la Champions League ante el Benfica, que se disputará en el Santiago Bernabéu. La razón principal es una lesión persistente en la rodilla izquierda, específicamente en el ligamento lateral externo, que arrastra desde finales de 2025 y que ha impedido que el jugador alcance su mejor versión física.

El problema en la rodilla izquierda de Mbappé se originó el 7 de diciembre de 2025, durante un encuentro de LaLiga contra el Celta de Vigo. Posteriormente, una resonancia magnética detectó la lesión en el ligamento, recomendando un reposo de al menos tres o cuatro semanas. Sin embargo, su regreso se aceleró para disputar la final de la Supercopa de España contra el Barcelona a mediados de enero, lo que parece haber agravado las molestias crónicas.

A pesar de las recomendaciones médicas iniciales, Mbappé ha jugado la mayoría de los partidos desde entonces, acumulando más de 2 mil 800 minutos en la temporada. Esto ha reducido su explosividad natural y ha provocado ausencias intermitentes, como en duelos contra el Real Sociedad, Betis y la semifinal de Supercopa ante el Atlético. En los últimos días, el dolor reapareció con fuerza, obligándolo a abandonar el entrenamiento del martes previo al partido contra el Benfica. A pesar de su lesión, el atacante francés disputó 180 minutos ante Benfica y Osasuna en una semana, situación que no ha ayudado a su óptima recuperación. Tras pruebas médicas, el club decidió priorizar su salud y evitar un agravamiento que pudiera comprometer el resto de la campaña e incluso su preparación para el Mundial 2026.

La ausencia de Mbappé representa un duro golpe para el Real Madrid en un momento clave. El francés es el máximo goleador del equipo y de la Champions esta temporada, con cifras impresionantes de 38 goles en todas las competiciones. Sin él, el ataque queda reducido a opciones limitadas, dependiendo en gran medida de Vinicius Jr. en su mejor forma, junto a jugadores como Gonzalo, Brahim Díaz y Mastantuono. El equipo ya cuenta con otras bajas importantes, como Huijsen, Militão, Bellingham, Rodrygo o Ceballos.

Convocatoria del Real Madrid vs Benfica

La convocatoria oficial del Real Madrid para este crucial encuentro es la siguiente:

Porteros : Courtois, Lunin y Fran González.

: Courtois, Lunin y Fran González. Defensas : Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy. Centrocampistas : Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago. Delanteros: Vini Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Esta lista incorpora a varios canteranos para cubrir las ausencias, reflejando la necesidad de rotación y juventud ante la crisis de efectivos. El entrenador Álvaro Arbeloa había mostrado optimismo inicial sobre Mbappé, destacando su esfuerzo y compromiso, pero las sensaciones finales en entrenamiento y las evaluaciones médicas impusieron una decisión conservadora.

El impacto de esta baja va más allá del partido contra el Benfica. Tras la victoria 1-0 en la ida en Lisboa, el Real Madrid necesita sellar la clasificación a octavos de final, pero sin su principal referente ofensivo, el desafío se complica. Fuentes cercanas indican que Mbappé podría reaparecer ante el Celta a principios de marzo, aunque posiblemente no al 100%. La prioridad es resolver definitivamente estos problemas para evitar recaídas mayores.

