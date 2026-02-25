Comunicaciones vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta el Clásico Nacional en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibirá al líder Municipal en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato y también de la tabla acumulada. Mientras los cremas buscan recuperarse y alejarse de la zona roja, los rojos llegan con la intención de consolidarse en la cima y golpear a su máximo rival en un momento clave del certamen.

Comunicaciones suma 13 puntos y se ubica en la quinta posición, tras registrar cuatro victorias, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa afronta una verdadera prueba de fuego, ya que además de pelear por los primeros puestos también está comprometido con el descenso. Luego de encadenar tres partidos sin perder y mejorar su imagen, cayó 2-0 como visitante ante Aurora en la última jornada, un resultado que volvió a encender las alarmas en la tabla acumulada, donde actualmente es décimo con 33 puntos, apenas por encima de Mictlán (32) y Marquense (30), que hoy estarían perdiendo la categoría.

Por su parte, Municipal lidera el Clausura 2026 con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por Mario Acevedo ha ido de menos a más tras un inicio irregular y alcanzó la cima luego de imponerse 4-2 ante Antigua GFC en la fecha anterior. Con confianza y buen momento ofensivo, los escarlatas intentarán sacar ventaja en el clásico, no solo para mantenerse como líderes, sino también para complicar aún más la situación de su eterno rival.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Municipal de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal está programado para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Municipal hoy

Ni Comunicaciones ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Antonio Figueroa y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, José Grajeda; Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Marco Antonio Figueroa.

Municipal: Kenderson Navarro; José Morales, Aubrey David, José Mena, Darwin Torres; Carlos Aguilar, Jonathan Franco, John Méndez; Cristian Hernández; Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Municipal:

19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 15 de febrero de 2025 | Municipal 2-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 29 de septiembre de 2024 | Comunicaciones 1-2 Municipal | Torneo Apertura 2024

