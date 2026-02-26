Alineaciones confirmadas de Millonarios vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I

El Estadio El Campín recibe este duelo entre ‘Embajadores’ y ‘Matecaañas’.

Posibles formaciones del Millonarios Vs Pereira / Claro Sports.

Millonarios y Deportivo Pereira se ven las caras este jueves 26 de febrero en el Estadio El Campín. Aprovechando la disponibilidad del ‘Coloso de la 57’ el cuadro ‘Embajador’ espera un buen resultado, después de la derrota ante Internacional de Bogotá en Techo el pasado sábado.

Alineación confirmada de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formará Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.

Alineación confirmada del Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formará Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Éber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Julián Bazán; Jorge Bermúdez, Tobías Bevone, Jordy Monroy; Yúber Quiñones, Marco Pérez y Jhon Largacha.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre ”Embajadores’ y ‘Matecañas’ está pactado para este jueves, 26 de febrero, a partir de las 07:30 de la noche (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Millonarios

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros | Fecha 7.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas | Fecha 6.

08.02.2026 | Cali 0-0 Millonarios | Fecha 5.

02.02.2026 | Millonarios 0-0 DIM | Fecha 4.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Pasto.

14.02.2026 | Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 7.

08.02.2026 | Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 5.

02.02.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Junior | Fecha 4.

28.01.2026 | Santa Fe 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 3.

