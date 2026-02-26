Alineaciones confirmadas de Tolima vs Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2026

Colombianos y venezolanos chocarán este jueves, en el Manuel Murillo Toro, por un boleto a la fase siguiente del certamen.

Probables formaciones de Tolima y Táchira. | Claro Sports

Objetivo fase de grupos. Y poco más hay que añadirle al duelo que sostendrán Deportes Tolima y Deportivo Táchira, este jueves, en el Manuel Murillo Toro. Aunque el Pijao llega con un poco más de aire en la camiseta, los dirigidos por Álvaro Recoba quieren dar un golpe sobre la mesa, y es por ello que apuntan con sus mejores flechas para conquistar suelo cafetero. Estas serían las nóminas inicialistas de cada bando.

Alineación de Tolima para el partido de la fase II de la Copa Libertadores 2026

Así forma Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira; Edwar López, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Alineación de Táchira para el partido de la fase II de la Copa Libertadores 2026

Así forma Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Jesús Camacho; Delvin Alfonzo, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

¿Cómo y dónde ver Tolima vs Táchira por la Copa Libertadores 2026?

El duelo de la fase II de la Copa Libertadores 2026 entre Tolima y Deportivo Táchira se podrá seguir por la pantalla principal de Espn, este jueves, a partir de las 7:30 de la noche (hora COL). Asimismo, en caso de no tener a la mano la señal mencionada, por medio de la aplicación de Disney+ también se podrán detallar todas las acciones.

📅🏆 ¡El sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores será el jueves 19 de marzo!#GloriaEterna pic.twitter.com/15R9miTC0P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2026

Te puede interesar