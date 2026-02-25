Marquense vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta un duelo directo en el Estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibirá a Aurora en un partido clave en la lucha por la permanencia y por meterse en la pelea de mitad de tabla. El conjunto occidental está obligado a sumar para no hundirse en la acumulada, mientras que los militares intentarán aprovechar el momento anímico para seguir escalando posiciones.

Marquense tiene 7 puntos y se ubica en el 11° lugar del Clausura 2026, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo dirigido por Leonel Noriega atraviesa un torneo complicado y en la última jornada cayó 2-1 como visitante frente a Mictlán, un rival directo en la pelea por no descender. Ese resultado agravó su situación en la tabla acumulada, donde ahora es último con 30 puntos, por detrás de Mictlán (32), Comunicaciones (33), Guastatoya (34) y Cobán Imperial (37), por lo que el margen de error es cada vez más reducido.

Por su parte, Aurora suma 11 unidades y ocupa el octavo puesto, tras registrar tres triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo de Saúl Phillip ha mostrado solidez en su regreso a la máxima categoría y llega motivado luego de vencer 2-0 a Comunicaciones en la jornada anterior. Sin embargo, su gran reto sigue siendo mejorar como visitante, ya que fuera de casa acumula tres derrotas y un empate, por lo que este compromiso representa una oportunidad ideal para confirmar su buen momento.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Aurora de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Aurora está programado para el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Aurora hoy

Ni Marquense ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Leonel Noriega y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Elías Vásquez, David Chuc, Marco Rodas; Miguel Escobar; Aarón Navarro, Renato Mencía, Christian López, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. DT: Leonel Noriega.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz; Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas; Nicolás Lovato, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Aurora:

12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 18 de marzo de 2005 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 2 de octubre de 2004 | Marquense 3-1 Aurora | Torneo Apertura 2004

