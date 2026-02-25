La selección mexicana, con balance positivo en Querétaro: ¿Cómo le ha ido en La Corregidora?

Repasamos todos los partidos del Tricolor en el Estadio La Corregidora, de 1985 a 2026

La selección mexicana de fútbol está lista para escribir un nuevo capítulo en el Estadio de La Corregidora. El rival en turno este miércoles 25 de febrero es Islandia, en el que será el sexto partido del Tricolor en territorio queretano. Este recinto, inaugurado en 1985 como parte de la planeación para el Mundial de México 86, ha sido testigo de varios enfrentamientos del cuadro nacional, todos ellos de carácter amistoso.

El primero de ellos llegó el 5 de febrero de 1985, cuando México jugó el primer partido en este estadio contra Polonia, un amistoso que marcó la inauguración de La Corregidora. El resultado fue contundente: el conjunto local derrotó 5-0 a los polacos. Tomás Boy abrió el marcador, mientras que Manuel Negrete fue la figura con un doblete. Además, Félix Cruz e Ignacio Flores completaron la goleada. Bajo la dirección de Bora Milutinovic, México dio una gran bienvenida al nuevo recinto, con una actuación destacada y un inicio inmejorable para este estadio.

Al día siguiente, el 6 de febrero de 1985, México se enfrentó a Suiza, pero esta vez las cosas fueron muy diferentes. En un partido complicado, la selección nacional cayó 1-2. El conjunto europeo se adelantó con goles de Alain Geiger y Georges Bregy, mientras que el Tri descontó con un tanto de Gonzalo Farfán. A pesar del esfuerzo, el equipo no pudo remontar y sufrió su primera derrota en La Corregidora.

En 2011, casi tres décadas después, el equipo mexicano volvió a jugar en Querétaro, esta vez enfrentando a Serbia. Los entonces dirigidos por José Manuel ‘Chepo’ de la Torre lograron una victoria de 2-0, con goles de Carlos Salcido y Javier ‘Chicharito’ Hernández. El primer gol fue del lateral al minuto dos, pero la parte más tensa del partido llegó en los últimos minutos. A pesar de algunos abucheos en la tribuna por la falta de goles, ‘Chicharito’ calmó los ánimos con un penalti en el minuto 87, cerrando un año complicado para el Tri.

En octubre de 2014, la selección mexicana se enfrentó a Panamá en otro amistoso en Querétaro. Un partido que se resolvió en los últimos minutos. Con un 1-0, gracias al gol de Erick ‘Cubo’ Torres al minuto 88, México logró un triunfo ajustado. El gol llegó tras un error del arquero panameño Óscar McFarlane, quien no pudo retener un tiro largo, lo que permitió que Torres marcara el tanto que dio la victoria en la recta final del partido.

Un par de años después, en octubre de 2018, el cuadro azteca vivió una derrota frente a Chile. La selección mexicana cayó 0-1 con un gol de Nicolás Castillo en los últimos minutos del encuentro. El delantero chileno, viejo conocido del fútbol mexicano por su pasado en Pumas, aprovechó un rechace del portero Hugo González para anotar y sellar la victoria de la ‘Roja’.

Este miércoles 25 de febrero de 2026, el Estadio de La Corregidora recibirá nuevamente al representativo mexicano, que se enfrentará a Islandia en otro amistoso de preparación para el Mundial 2026. Este partido será clave para el proceso del equipo, que buscará continuar su camino hacia la justa mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

