Tijuana vs Pumas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de Liga MX 2026

El Tijuana vs Pumas se perfila como un choque vibrante en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde Xolos intentará aprovechar su localía en el Estadio Caliente para romper su irregularidad, mientras Pumas defiende su invicto y aspira a seguir en la cima. El encuentro está programado para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 21:06 horas (tiempo del centro de México), en Tijuana, Baja California.

Pumas llega en tercer lugar con 15 puntos (4 victorias y 3 empates en 7 partidos), mostrando solidez defensiva y ofensiva, mientras Tijuana ocupa la undécima posición con 8 puntos (1 victoria, 5 empates y 1 derrota), necesitando urgentemente una victoria en casa. Los universitarios vienen de ganar 2-0 a Monterrey, y los fronterizos empataron 1-1 con Mazatlán.

¿Quién transmite en vivo el Tijuana vs Pumas y dónde ver el partido de este 27 de febrero de 2026?

La transmisión del Tijuana vs Pumas estará disponible en FOX ONE y la app FOX+ en México, opciones principales para seguir este duelo de la jornada 8. En Estados Unidos, se podrá ver por TUDN, garantizando cobertura amplia para la afición internacional. No hay señal en televisión abierta confirmada, así que el streaming oficial es la mejor alternativa para evitar cortes. El horario local en Tijuana es 19:06 horas (tiempo del Pacífico), ideal para los seguidores fronterizos. Pumas entra como favorito por su racha, pero la superficie sintética del Estadio Caliente ha sido un obstáculo histórico para los visitantes, donde Tijuana suele imponer ritmo alto y presión constante.

Alineaciones probables del Tijuana vs Pumas para la jornada 8 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con planteles sanos en su mayoría, con bajas puntuales como la de Gilberto Mora (Tijuana) y Pablo Bennevendo (Pumas). Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, optará por un enfoque más agresivo en casa para capitalizar su necesidad de puntos, con énfasis en transiciones rápidas y juego por bandas tras varios empates consecutivos. Pumas, bajo Efraín Juárez, mantendrá su equilibrio táctico, priorizando posesión y solidez atrás para proteger el invicto; podrían hacer rotaciones mínimas por fatiga, pero el once titular base se conserva. El esquema probable en ambos es el 4-2-3-1, adaptado a las fortalezas de cada plantilla.

Tijuana: Rodríguez; Vega, Bilbao, Porozo, Fernández; Precado, Castañeda, Rivero, Aróiga; Mourad; Porozo.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Tijuana vs Pumas

El historial entre Tijuana y Pumas muestra paridad general, pero con ventaja clara para los locales en el Estadio Caliente, donde Pumas solo ha ganado tres partidos en toda su historia: Apertura 2015 (1-2), Apertura 2018 (0-1) y Apertura 2023 (2-3). En ese escenario, acumulan 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas como visitantes, lo que pone en jaque el invicto actual de los universitarios ante una cancha sintética que complica su estilo de juego. El último duelo en Tijuana (Clausura 2025) terminó con triunfo de Xolos 4-2, destacando su capacidad para castigar errores. En general, los partidos suelen ser goleadores y disputados, con rachas alternas que añaden emoción.

Los últimos resultados recientes confirman la intensidad: Pumas ha dominado algunos encuentros clave, pero Tijuana responde fuerte en casa. Aquí una tabla con los más recientes:

02/11/2025 (Apertura 2025): Pumas 4-1 Tijuana (Estadio Olímpico Universitario)

(Estadio Olímpico Universitario) 25/02/2025 (Clausura 2025): Tijuana 4-2 Pumas (Estadio Caliente)

(Estadio Caliente) 22/09/2024 (Apertura 2024): Pumas 1-0 Tijuana

10/03/2024: Pumas 3-3 Tijuana

30/06/2023: Tijuana 2-3 Pumas

Pumas no ha perdido en varios de los últimos cruces generales (invicto en 6 de los últimos 8), pero en territorio fronterizo la historia favorece a Xolos. Con Pumas en gran momento (tercero e invicto) y Tijuana urgido de sumar tres puntos para escalar, este partido podría ser decisivo para la tabla del Clausura 2026. Se espera un encuentro con goles y emociones, posiblemente ajustado como indican las tendencias.

