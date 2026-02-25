Las víctimas de Camilo Durán en una campaña histórica en Champions League

El cuadro de Azerbaiyán quedó eliminado este martes ante Newcastle en Inglaterra.

Camilo Durán Vs Juventus en Champions / Reuters/Lee Smith.

Newcastle destruyó al Qarabag en los playoffs de los octavos de final de la UEFA Champions League. El cuadro inglés no dejó nada al acierto y acorde a su jerarquía venció al elenco de Azerbaiyán 9-3 en el global. El pasaporte a segunda ronda lo finiquitó este martes en St. James Park con un 3-2 contundente.

A pesar de la eliminación en el combinado de Bakú, no se esperaba que llegara tan lejos y durante la fase Liga le ‘plantó cara’ a varios rivales de alta envergadura en el ‘Viejo Continente’ en el que venció a Benfica, Copenhague y Eintracht Frankfurt, además del histórico empate ante Chelsea 2-2 en casa y con su gente.

Sin lugar a dudas la figura del Qarabag en su participación en esta Liga de Campeones, fue Camilo Durán, el colombiano se manifestó con 5 de los 16 goles que anotó el club de Azerbaiyán durante todo el certamen. El samario empieza a dar pistas para que en un futuro pueda ser tenido en cuenta en un futuro en el cuadro nacional.

¿A qué equipos le marcó Camilo Durán en Champions League?

¿Habrá cabida para Camilo Durán en Selección Colombia?

Sería totalmente impensado que Camilo Durán tenga cabida próximamente en la Selección Colombia. Si bien el oriundo de Santa Marta ha venido haciendo un gran papel con su equipo, desde hace muchos años no tiene proceso en la ‘Tricolor’, únicamente tiene un par de convocatorias con la categoría sub 20.

No obstante a sus cortos 24 años el delantero podría entrar en un futuro, específicamente después de lo que será la participación del combinado nacional en el próximo Mundial a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo también dependerá de la continuidad goleadora, también el que juegue en una Liga más importante que la de Azerbaiyán.

