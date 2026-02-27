TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 26 de febrero

Publicado por Redacción Claro Sports

The System debuta en TNA Impact enfrentando a una alianza estelar con Santana, Moose y The Hardys

TNA Impact para el 26 de febrero de 2026 promete ser una noche llena de acción intensa, nuevas rivalidades y giros dramáticos. En este episodio, The System hace su esperado debut en una nueva formación, enfrentándose a un equipo estelar compuesto por Mike Santana, Moose y los legendarios The Hardys (Jeff Hardy y Matt Hardy). Este combate marcará el inicio de una rivalidad explosiva, mientras el campeón mundial Mike Santana se enfrenta a nuevos desafíos, y los BDE responden a las provocaciones planteadas previamente.

A lo largo de la transmisión, los aficionados podrán disfrutar de una cobertura completa con suplexes, saltos espectaculares y momentos cargados de tensión en cada lucha libre, todo narrado con la pasión y energía característica del universo TNA. Además, se revelarán más detalles sobre la trama que está comenzando a definir el futuro de la marca y el campeonato mundial.

Como siempre, la noche estará llena de emociones tanto dentro como fuera del ring, con historias que continúan escalando a medida que se preparan para la siguiente gran contienda. Los fanáticos podrán vivir el desarrollo de este enfrentamiento clave y disfrutar de la acción más emocionante de la lucha libre moderna con el estilo dinámico que distingue a TNA Wrestling.

TNA Wrestling presenta un episodio cargado de acción desde The Pinnacle en Nashville, Tennessee. Cartelera de TNA iMPACT! (26/02/26):

  • Lucha Estelar – Relevos Australianos (8-Man Tag): The Hardys (Matt & Jeff) & The Righteous (Vincent & Dutch) vs. The System (Brian Myers, Cedric Alexander, Eddie Edwards & Bear Bronson).
  • Lucha de Parejas: El Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, unirá fuerzas con el Campeón de la División X, Leon Slater, para enfrentar a Nic y Ryan Nemeth.
  • Mano a Mano Femenil: Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee.
  • Enfrentamiento Femenil: Jada Stone vs. Tasha Steelz (acompañada por Order 4).
  • Combate Especial: AJ Francis vs. Mance Warner (con Steph De Lander).

TE PUEDE INTERESAR

AJ Styles cierra su carrera con una emotiva inducción al Salón de la Fama de la WWE

Lucha Libre

AJ Styles cierra su carrera con una emotiva inducción al Salón de la Fama de la WWE

Elijah cobra revancha ante Mustafa Ali en brutal Guitar Case Casket Match

Lucha Libre

Elijah cobra revancha ante Mustafa Ali en brutal Guitar Case Casket Match

Mike Santana y Leon Slater brillan en No Surrender del TNA

Lucha Libre

Mike Santana y Leon Slater brillan en No Surrender del TNA

En vivoVideo