TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 26 de febrero

The System debuta en TNA Impact enfrentando a una alianza estelar con Santana, Moose y The Hardys

TNA Impact para el 26 de febrero de 2026 promete ser una noche llena de acción intensa, nuevas rivalidades y giros dramáticos. En este episodio, The System hace su esperado debut en una nueva formación, enfrentándose a un equipo estelar compuesto por Mike Santana, Moose y los legendarios The Hardys (Jeff Hardy y Matt Hardy). Este combate marcará el inicio de una rivalidad explosiva, mientras el campeón mundial Mike Santana se enfrenta a nuevos desafíos, y los BDE responden a las provocaciones planteadas previamente.

A lo largo de la transmisión, los aficionados podrán disfrutar de una cobertura completa con suplexes, saltos espectaculares y momentos cargados de tensión en cada lucha libre, todo narrado con la pasión y energía característica del universo TNA. Además, se revelarán más detalles sobre la trama que está comenzando a definir el futuro de la marca y el campeonato mundial.

Como siempre, la noche estará llena de emociones tanto dentro como fuera del ring, con historias que continúan escalando a medida que se preparan para la siguiente gran contienda. Los fanáticos podrán vivir el desarrollo de este enfrentamiento clave y disfrutar de la acción más emocionante de la lucha libre moderna con el estilo dinámico que distingue a TNA Wrestling.

TNA Wrestling presenta un episodio cargado de acción desde The Pinnacle en Nashville, Tennessee. Cartelera de TNA iMPACT! (26/02/26):

Lucha Estelar – Relevos Australianos (8-Man Tag): The Hardys (Matt & Jeff) & The Righteous (Vincent & Dutch) vs. The System (Brian Myers, Cedric Alexander, Eddie Edwards & Bear Bronson).

Lucha de Parejas: El Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, unirá fuerzas con el Campeón de la División X, Leon Slater, para enfrentar a Nic y Ryan Nemeth.

Mano a Mano Femenil: Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee.

Enfrentamiento Femenil: Jada Stone vs. Tasha Steelz (acompañada por Order 4).

Combate Especial: AJ Francis vs. Mance Warner (con Steph De Lander).

