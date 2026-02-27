¿Quién será el rival del DIM en la próxima fase de la Copa Libertadores 2026?

El próximo rival del DIM en la fase previa tres de la Copa Libertadores será Juventud de Uruguay.

DIM a un paso de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Desde un primer momento ya estaba estipulado cual sería el camino del Deportivo Independiente Medellín para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026. DIM dio el primer paso rumbo a ser parte de ‘La Novia de América’ venciendo al Liverpool de Uruguay.

Con este resultado, los dirigidos por Alejandro Restrepo, están a una serie de poder ser parte de la fase de grupos del campeonato más importante de clubes del continente sudamericano. Instancia en la que ya están establecidos dos clubes colombianos, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Una postal del duro juego contra Liverpool en el Atanasio. Vizzor Image

¿Quién será el rival del DIM en la siguiente fase de la Libertadores?

Después de superar a Liverpool de Uruguay por la fase previa 2 de la Copa Libertadores de América 2026. Deportivo Independiente Medellín tendrá que verse la caras con Juventud de Uruguay. Los ‘charrúas’ vienen de eliminar al Club Guaraní de Paraguay este jueves 26 de febrero por dos goles a uno en condición de visitante.

¿Cuándo será el partido previo a la fase de grupos?

Vale la pena tener claridad que, el orden de las localías depende del puesto que cada club ocupa en el ranking Conmebol. Ya confirmado el rival del ‘poderoso’, Juventud de Uruguay, la serie comenzará en Montevideo y se cerrará en Medellín. El equipo uruguayo se ubica en el casilla 287 del listado, mientras que, DIM está en el puesto 45.

Ahora bien, las fechas de esta última instancia previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América ya están estipuladas. El partido de ida se llevará a cabo entre el 3 y 5 de marzo, Por su parte, el juego final para definir los clasificados a la siguiente fase serán entre el 10 y 12 de marzo.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Después del 12 de marzo ya se tendrá confirmados todos los equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026. El sorteo para esta instancia de ‘La Novia de América’ se desarrollará el miércoles 18 de marzo en las instalaciones de la Conmebol.

