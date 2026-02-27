UFC México 2026 en vivo: horario y dónde ver Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh en CDMX

UFC México 2026: Brandon Moreno enfrenta a Lone’er Kavanagh en la Arena Ciudad de México el 28 de febrero

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh horario y dónde ver la UFC México | Claro Sports

La UFC regresa a la Ciudad de México en 2026 con una función cargada de emoción y con un combate que promete encender la división. El evento principal de la noche contará con la esperada pelea entre el mexicano Brandon Moreno y el prospecto británico Lone’er Kavanagh. Este enfrentamiento se llevará a cabo el 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, un recinto que ha sido testigo de grandes eventos de la UFC en el país.

Brandon Moreno, excampeón mundial del peso mosca, se encuentra en busca de su regreso tras una derrota ante Tatsuro Taira, mientras que Kavanagh, quien entró al combate por un oponente lesionado, quiere aprovechar esta oportunidad para hacer un gran salto en su carrera. Ambos luchadores se enfrentarán en una pelea a cinco asaltos que promete ser crucial en la división.

¿Cuándo, dónde y a qué hora empieza UFC México este 28 de febrero de 2026?

El evento UFC México 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, ubicada en la capital del país. Los fanáticos podrán disfrutar de una noche llena de acción que comenzará a partir de las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México con la cartelera preliminar. Mientras que la cartelera principal se espera que inicie a las 19:00 horas.

¿Quién es Lone’er Kavanagh, el rival de Brandon Moreno?

Lone’er Kavanagh es un luchador británico que se ha destacado por su rendimiento en el circuito de las artes marciales mixtas, especialmente en la división de peso mosca. Con un récord de nueve victorias y una derrota. Kavanagh se presentará ante Moreno como un reto importante, ya que viene de una derrota ante Charles Johnson por nocaut el pasado mes de agosto. Pero desde su debut en UFC en el 2024 tiene cuatro victorias y una derrota.

¿Quién transmite en vivo y dónde mirar UFC México 2026 por TV y streaming?

El evento será transmitido en vivo a través de Paramount Plus para los suscriptores en México y todo el mundo. Para aquellos que prefieren un seguimiento más inmediato, Claro Sports ofrecerá una cobertura minuto a minuto, brindando detalles adicionales sobre las peleas y eventos previos.

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh y orden de todas las peleas: preliminares y estelares

El combate entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh será el plato fuerte de UFC México 2026, pero la cartelera contará también con varias peleas interesantes en las rondas preliminares. En la pelea coestelar se encuentra la presencia de Chito Vera ante David Martínez en un combate de peso gallo.

Cartelera estelar:

Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca

Marlon “Chito” Vera vs. David Martínez | Peso gallo

Daniel Zellhuber vs. King Green | Peso ligero

Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes | Peso mosca

Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas | Peso mosca

Santiago Luna vs. Angel Pacheco | Peso gallo



Cartelera preliminar:

Ryan Gandra vs. José Daniel Medina | Peso mediano

Ailín Pérez vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino

Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho | Peso gallo

Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes | Peso pluma

Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaitė | Peso mosca femenino

Erik Silva vs. Francis Marshall | Peso pluma

Damian Pinas vs. Wesley Schultz | Peso mediano

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh: ¿Quién ganará UFC México según la IA?

Según la inteligencia artificial que analiza los datos y el rendimiento de ambos peleadores, la victoria parece inclinarse a favor de Brandon Moreno. Con un historial más experimentado en la UFC y su conocimiento del escenario mexicano, Moreno es visto como el favorito para ganar la pelea. Sin embargo, la naturaleza impredecible de las artes marciales mixtas siempre deja espacio para sorpresas, y Kavanagh podría aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

Momios y pronósticos para Brandon Moreno vs Kavanagh: ¿Cuánto paga el favorito?

Los momios para la pelea indican que Brandon Moreno es el favorito, con una línea de -225, mientras que Lone’er Kavanagh tiene una línea de +175. Esto significa que, para apostar por Moreno, se necesitaría una cantidad mayor para ganar una cantidad igual a la apuesta. Los momios reflejan la confianza en el mexicano, pero también señalan que Kavanagh tiene el potencial de dar la sorpresa, convirtiendo este enfrentamiento en uno de los más esperados del año.

